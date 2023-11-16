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新光三越17米「時光之樹」「燈海大道」點亮信義商圈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越17米高「時光之樹」今晚點燈後，一路至明年1月3日一連展開48天。圖／新光三越提供
新光三越17米高「時光之樹」今晚點燈後，一路至明年1月3日一連展開48天。圖／新光三越提供

信義商圈最大規模耶誕造景、呈現有如雪國氛圍的新光三越17米高「時光之樹」今晚點燈後，一路璀璨至明年1月3日一連展開48天，今年更超越往年規格，超過一千場主題燈光秀，還有百萬顆璀璨燈飾，並打造「極光幸運屋」，拍出有如極光體驗的美照，新光三越App會員還能免費拍「四格拍貼」，留下2023美好回憶。新光三越邀請男團Ozone擔任今年耶誕點燈大使，吸引迷妹迷弟們前一晚就出發到A11排隊佔位，就算今晚點燈時下起大雨，也澆不熄粉絲的興致。

位於新光三越信義A11的「時光之樹」，以超過一萬株雪白葉片打造出17米高時光之樹，特別的是，在下方的時光小屋加入12時序的概念，於每小時展現不同窗景，透過窗格剪影，這也是新光三越台北信義新天地首次在耶誕數加入動畫概念，讓耶誕樹變化出不同樣貌。

每天的10:30到晚上10:30，每小時將展演12時序不同的動畫場景，而往年下午5點啟動的燈光秀，今年首度下午4點就開始演出，於整點、半點(30分時)，會有3分鐘的動畫演出，於15分、45分也會展演2分鐘的聲光秀演出，結合聲光效果與投影，創造各種面貌的時光之樹。

此外，今年特別於A9 1樓平台打造「極光幸運屋」，透過雷射投影打造出絢爛極光氛圍，另外還有韓國最夯的「四格拍照」，只要持新光三越App會員，就能免費拍，每天每卡可免費拍一次。

並運用百萬顆燈泡打造璀璨絢爛的1000米燈海大道，將香堤徒步區點綴夢幻耀眼，A4館外的興雅路上今年也特別新增浪漫燈飾，讓人來人往的民眾共享冬日浪漫氛圍與美好回憶。

位於新光三越A11的17米高「時光之樹」。圖／新光三越提供
位於新光三越A11的17米高「時光之樹」。圖／新光三越提供
新光三越在信義商圈周邊以百萬顆燈泡打造1000米燈海大道。圖／新光三越提供
新光三越在信義商圈周邊以百萬顆燈泡打造1000米燈海大道。圖／新光三越提供
新光三越17米高「時光之樹」今晚點燈後，一路至明年1月3日一連展開48天。圖／新光三越提供
新光三越17米高「時光之樹」今晚點燈後，一路至明年1月3日一連展開48天。圖／新光三越提供
新光三越A9 1樓平台打造「極光幸運屋」，透過雷射投影可拍出極光氛圍美照。圖／新光三越提供
新光三越A9 1樓平台打造「極光幸運屋」，透過雷射投影可拍出極光氛圍美照。圖／新光三越提供
新光三越A9 1樓平台打造「極光幸運屋」，可分別拍出極光美照，新光三越App會員可免費拍「四格拍照」。圖／新光三越提供
新光三越A9 1樓平台打造「極光幸運屋」，可分別拍出極光美照，新光三越App會員可免費拍「四格拍照」。圖／新光三越提供
在A9 1樓平台打造「極光幸運屋」，韓國最夯的「四格拍照」，只要持新光三越App會員，就能免費拍，每天每卡可免費拍一次。圖／新光三越提供
在A9 1樓平台打造「極光幸運屋」，韓國最夯的「四格拍照」，只要持新光三越App會員，就能免費拍，每天每卡可免費拍一次。圖／新光三越提供

極光 動畫 燈飾

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