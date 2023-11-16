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耶誕跨年一次搞定！珠寶盒Ｘ五方食藏 甜點烤雞全備齊

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
珠寶盒法式點心坊攜手姊妹品牌五方食藏提供耶誕跨年聚餐的多元選擇。圖/ 珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒法式點心坊攜手姊妹品牌五方食藏提供耶誕跨年聚餐的多元選擇。圖/ 珠寶盒法式點心坊提供

溫暖且幸福洋溢耶誕跨年腳步將近，歡聚時刻不可或缺的烤雞大餐、甜蜜壓軸的耶誕麵包甜點，現在幸福與美味可以一次打包。精緻手工法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」攜手同集團的歐式料理餐廳「TAKE FIVE五方食藏」推出系列季節美味，送禮自用皆相宜。

珠寶盒法式點心坊將於11/24至12/31推出耶誕限定商品，合購潘妮朵尼及國王餅兩款超人氣商品，即可享100元折價優惠。另推出多款耶誕風味甜點，如經典質樸的法式甜點Flan「香草布丁千層」、首度以杏仁形狀展現的「歐帕麗絲櫻桃慕斯」，人氣應景甜點國王餅，也有洋溢冬季堅果暖香與草莓酸甜的「草莓開心果塔」、充滿耶誕氣息的「蘋果肉桂巴斯克塔」及「巧克力巴斯克塔」。

為冬季注入幸福感的耶誕麵包，有加入土然TERRA馬達加斯加巧克力的新口味「巧克力潘妮朵尼」、法國阿爾薩斯節慶甜點「史多倫」、迎接耶誕到來的巴布卡麵包「蘋果肉桂花圈」、健康紅麴為可頌鑲上出嫣紅彩帶的「耶誕可頌」、冬日最佳鹹點「松露野菇千層派」等，可以一站購足聚會糕點及年末送禮所需。

珠寶盒法式點心坊的姊妹品牌「五方食藏」，長期與在地小農合作，精選職人物產結合無添加的健康概念，並由實力堅強的廚藝團隊提供豐富多元料理，也同步推出烤雞外帶套餐2650元，匯集五方食藏招牌料理香烤半雞配烤馬鈴薯時蔬、拜雍火腿芝麻葉PIZZA、焗烤牛肉千層麵、法式薯泥、南瓜湯，美味豐足，適合約四人分享。此外，也可以優惠價加購青花藜麥優格沙拉、花椒油漬柳葉魚等。

珠寶盒法式點心坊推出升級版潘妮朵尼，共有經典及巧克力兩種口味。圖/ 珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒法式點心坊推出升級版潘妮朵尼，共有經典及巧克力兩種口味。圖/ 珠寶盒法式點心坊提供
五方食藏匯集香烤半雞及拜雍火腿芝麻葉披薩等熱銷招牌菜，推出外帶分享餐。圖/ 珠寶盒法式點心坊提供
五方食藏匯集香烤半雞及拜雍火腿芝麻葉披薩等熱銷招牌菜，推出外帶分享餐。圖/ 珠寶盒法式點心坊提供

甜點 巧克力 珠寶

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