耶誕跨年一次搞定！珠寶盒Ｘ五方食藏 甜點烤雞全備齊

溫暖且幸福洋溢耶誕跨年腳步將近，歡聚時刻不可或缺的烤雞大餐、甜蜜壓軸的耶誕麵包甜點，現在幸福與美味可以一次打包。精緻手工法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」攜手同集團的歐式料理餐廳「TAKE FIVE五方食藏」推出系列季節美味，送禮自用皆相宜。

珠寶盒法式點心坊將於11/24至12/31推出耶誕限定商品，合購潘妮朵尼及國王餅兩款超人氣商品，即可享100元折價優惠。另推出多款耶誕風味甜點，如經典質樸的法式甜點Flan「香草布丁千層」、首度以杏仁形狀展現的「歐帕麗絲櫻桃慕斯」，人氣應景甜點國王餅，也有洋溢冬季堅果暖香與草莓酸甜的「草莓開心果塔」、充滿耶誕氣息的「蘋果肉桂巴斯克塔」及「巧克力巴斯克塔」。

為冬季注入幸福感的耶誕麵包，有加入土然TERRA馬達加斯加巧克力的新口味「巧克力潘妮朵尼」、法國阿爾薩斯節慶甜點「史多倫」、迎接耶誕到來的巴布卡麵包「蘋果肉桂花圈」、健康紅麴為可頌鑲上出嫣紅彩帶的「耶誕可頌」、冬日最佳鹹點「松露野菇千層派」等，可以一站購足聚會糕點及年末送禮所需。