「翻轉金融，共創美好生活」 永豐75翻轉特展揭幕 11月17-19日華山登場

永豐金控伴隨台灣歷經沿革轉型，從動盪時代裡街坊鄰里熟悉的在地儲蓄公司，到走向國際、成為創新且值得信賴的金融品牌。今年適逢永豐金控成立75周年，為感謝台灣民眾一路的相伴與共創，特別以「翻轉金融，共創美好生活」為主軸，推出永豐75．Cheer Five「永豐翻轉特展」，展覽於11月17～19日在華山1914文化創意產業園區中4B館1-2樓舉辦，邀請民眾一起見證永豐與這片土地共同成長的軌跡，以及透過各種翻轉所展現出來的美好成果。

永豐走過75年 隨時回應大眾需求

永豐金控董事長陳思寬、總經理朱士廷，以及子公司銀行、證券、租賃、投信、創投的董事長、總經理皆出席此揭幕儀式，以實際行動表達對永豐金控以翻轉金融，永續傳承，共創美好生活的承諾。

永豐金控董事長陳思寬。圖／500輯攝影團隊提供

永豐金控董事長陳思寬指出：「過去75年以來，永豐一直非常勇於創新突破，隨著時代變遷，因應社會大眾需求，永豐能與時俱進，提供民眾非常便捷、安全、全面性的服務。現在回過頭來去想，這就是永豐75年一路走來，一直不變的初心－翻轉金融，共創美好生活。」

永豐金控總經理朱士廷。圖／500輯攝影團隊提供

永豐金控總經理朱士廷表示：「透過永豐翻轉特展，大家可看到永豐金控75年來的故事、人物、及參與活動，為社會帶來的改變。」朱士廷指出，永豐常思考金融機構在社會，要扮演什麼功能？「相信永豐可以跟這塊土地連結、跟人們連結，跟同事與股東連結，讓守護帶來力量，共創美好生活，我想這是金融機構的使命，也是必須要去達成的一個任務。」

特展中，呈現出永豐與客戶的「Cheers 幕後直擊，守護故事」。圖／500輯攝影團隊提供 「永豐75大事記」呈現75年來伴隨時代改變的重要里程。圖／Kris Kang攝影

翻轉金融 共創美好生活

《永豐75．Cheer Five!》中的「Cheer」代表致謝、慶祝與祝福，「Five」表示擊掌承諾、相互鼓勵前行。特展中除了呈現75年來伴隨時代改變永豐的重要里程，也藉由一級主管的「古道巡禮」，見證台灣發展的商路繁衍，重新感知鄉里自然人文所傳遞的意義與能量；同時聚焦90後青年的思維與職涯的多樣性，啟發新世代對未來生活更多想像；以及如何透過翻轉，從金融的核心職能實踐永豐對於環境永續、普惠金融以及友善生活的守護。

金融不只牽動人們生活和社會經濟的走向，還能成為守護土地的力量。永豐藉由多項創新專利、數位科技，落實綠色金融，並致力提升臺灣民眾的金融素養與知識，以金融賦能，提供更快速、便利、簡單的理財管道，讓金融服務更貼近民眾生活，同時透過環境永續與公益行動，為社會創造更多價值。

展場中人氣最旺的市集攤位，則詮釋翻轉是帶來美好成果的必要過程。不管飲食、農作、健康或事業各種領域，都必須透過翻攪、翻新、翻修、翻身等，產出美好作品與嶄新風貌。在「永豐翻轉特展」中，邀請20攤翻轉市集，從風格飲食和友善選品，以及永豐基金會合作的社企小店，邀請民眾感受翻轉的創新魅力，以及品味小店背後的動人故事。

永豐金控總經理朱士廷指出：「我們願景當中的『共創美好生活』，在英文中是『Together, a better life』，『Together』是很重要元素，中文叫做『共創』。」

他解釋，「共創」代表希望共同連結永豐、社會、土地、同仁、客戶，「大家能夠一起攜手共創美好生活，所以永豐近年舉辦的活動，包括『永豐翻轉特展』，希望大家一起來參與跟交流，一起來共創美好生活。」

《永豐75．Cheer Five!》系列活動中，有著永豐與時空的「古道巡禮」。圖／Kris Kang攝影 在「翻轉便利貼」上寫下翻轉故事並分享在現場專屬牆面，即可兌換精美贈品。圖／Kris Kang攝影

◎分享心得拿好禮 展覽期間現場每天13、14、15、16、17點，每小時限量發放。 只要於個人社群（FB或IG）公開分享至少1張現場照片與至少50字看展心得，並標記「#永豐75 #永豐金控 #CheerFive #永豐翻轉特展」，於指定時段內給工作人員檢查無誤後，即可獲得「冠軍果醬」或「小店名產」等好禮（每時段贈品數量有限，採隨機發放，發完為止）。 展覽期間於個人社群公開分享心得，有機會獲得限量好禮。圖／500輯攝影團隊提供