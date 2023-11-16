打造藝文多元平台 遠東巨城獲人才培育特別獎

文化部表彰對台灣藝術文化維護與發揚有特殊貢獻的企業、團體或個人的第16屆文馨獎頒獎典禮於昨日落幕，Big City遠東巨城購物中心以「新竹藝文的搖籃基地-巨城藝術培力計畫」將音樂演唱、街頭藝術、繪畫、舞蹈四大主軸連結產官學資源，推廣藝術促進傳承及跨界交流，獲得特別獎人才培育獎殊榮。日前亦獲得「AREA亞洲企業社會責任獎-社會公益發展獎」及「TSAA台灣永續發展目標行動獎-金獎」等國內外大獎，都肯定巨城長期為社會注入藝術文化與公益的能量。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城每年舉辦逾三百場豐富多元的活動，提供學生與藝文團體和街頭藝術表演者實現自我，也讓觀眾在歡愉互動中累積生活美好，都是巨城實踐社會責任，發揮DEI多元、公平、共融善循環與企業永續發展的使命。

巨城連續6年舉辦台灣極少有的大型街藝盛事「Big City街頭藝術節」，即便疫情期間也未間斷舉辦，提供不同族群與國籍的街藝表演者交流切磋的舞台，讓各地街頭藝人感受到尊重和照顧，他們由衷感謝的說：「巨城凝聚人潮氣氛的魔力，成為街頭表演者最堅強的後盾」。

巨城也重視兒少教育，自開幕以來整合桃竹苗校園藝文展演成果發表，讓學生作品走進商場。並與原聲國際學院及新竹女中啟動教育資助計畫，提供原鄉孩童學習環境與資源在音樂薰陶下適才成長、勇敢追夢；同時培育新竹在地街舞團KGB從巨城舞台磨練經驗成為國家隊，連年贊助經費舉辦霹靂舞奧運國手資格賽及選手出國征戰取得世界排名佳績，2024年更將飛往巴黎奧運為國爭光。