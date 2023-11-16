陷入禮物選擇困難 要不要試試這些「放閃」小物呢？

一年最後一個月的十二月，有派對、有低氣溫，更有無數溫暖的心意等待被傳遞。而無論是送禮或自用，人們總是喜歡閃亮亮的光澤感，古馳（GUCCI）在新任創意總監Sabato De Sarno操刀下，以Free Family為概念，推出Gift假日禮讚形象廣告，更有一系列鞋履包款精品的推薦精選，讓心意閃閃發亮、大方「放閃」。

帶有金、銀、粉紅等各種金屬光澤的閃亮包款，讓人傳遞雀躍與好感，放「閃」有理。圖／GUCCI提供

多色彩、金屬光澤、高辨識度，成為本次古馳Gift假日禮讚形象廣告的風格關鍵字。充滿空氣感的蓬蓬包以帶炫彩光澤的銀、白與淡粉色驚喜亮相，同時Nappa Vacum Iride皮革則帶來讓人快要融化的柔軟觸感，也向朋友、家人、戀人相聚的甜蜜暖心；先前曾為「怪奇比莉」演繹的Horsebit 1955「怪奇包」也帶來了銀色款式，不規則、不對稱的輪廓散發鮮明個性，同時還可調整背帶長度，自由造型。

Horsebit Chain包粉色款，13萬400元。圖／GUCCI提供