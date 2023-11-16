陷入禮物選擇困難 要不要試試這些「放閃」小物呢？

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
古馳推出推出Gift假日禮讚形象廣告，與全系列推薦商品推薦，透過閃耀金屬光澤，讓心意閃閃發亮、熱力四射。圖／GUCCI提供
古馳推出推出Gift假日禮讚形象廣告，與全系列推薦商品推薦，透過閃耀金屬光澤，讓心意閃閃發亮、熱力四射。圖／GUCCI提供

一年最後一個月的十二月，有派對、有低氣溫，更有無數溫暖的心意等待被傳遞。而無論是送禮或自用，人們總是喜歡閃亮亮的光澤感，古馳（GUCCI）在新任創意總監Sabato De Sarno操刀下，以Free Family為概念，推出Gift假日禮讚形象廣告，更有一系列鞋履包款精品的推薦精選，讓心意閃閃發亮、大方「放閃」。

帶有金、銀、粉紅等各種金屬光澤的閃亮包款，讓人傳遞雀躍與好感，放「閃」有理。圖／GUCCI提供
帶有金、銀、粉紅等各種金屬光澤的閃亮包款，讓人傳遞雀躍與好感，放「閃」有理。圖／GUCCI提供

多色彩、金屬光澤、高辨識度，成為本次古馳Gift假日禮讚形象廣告的風格關鍵字。充滿空氣感的蓬蓬包以帶炫彩光澤的銀、白與淡粉色驚喜亮相，同時Nappa Vacum Iride皮革則帶來讓人快要融化的柔軟觸感，也向朋友、家人、戀人相聚的甜蜜暖心；先前曾為「怪奇比莉」演繹的Horsebit 1955「怪奇包」也帶來了銀色款式，不規則、不對稱的輪廓散發鮮明個性，同時還可調整背帶長度，自由造型。

Horsebit Chain包粉色款，13萬400元。圖／GUCCI提供
Horsebit Chain包粉色款，13萬400元。圖／GUCCI提供

輕快的粉色運動鞋或白色厚底運動鞋都具有經典的古馳GG Logo，帶人時髦走跳、在舞池或大街上都更容易被發現、展現自我，女士GUCCI RUN運動鞋則揉和了粉紅、灰色、尼龍多色鞋帶，展現出粉嫩的青春氣息。如果打算計畫一趟四天三夜的東京（或首爾、新加坡）小旅行，不妨就「帶」上一顆Gucci Valigeria旅行世界系列經典GG帆布硬殼拉桿箱，無論是深色或老花樣式，把心愛的、祝福的一次打包，和心愛的朋友或家人在遠方一同歡樂倒數，遠眺來年。

Marmont炫彩蓬蓬肩背包銀色款，11萬1,500元。圖／GUCCI提供
Marmont炫彩蓬蓬肩背包銀色款，11萬1,500元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955怪奇迷你包金色款10萬900元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955怪奇迷你包金色款10萬900元。圖／GUCCI提供
女士GUCCI RUN運動鞋灰粉色款，37,000元。圖／GUCCI提供
女士GUCCI RUN運動鞋灰粉色款，37,000元。圖／GUCCI提供
鋁質GG登機行李箱深色款，11萬5,200元。圖／GUCCI提供
鋁質GG登機行李箱深色款，11萬5,200元。圖／GUCCI提供

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