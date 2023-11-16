歲末佳節送上真摯好禮 珍貴K金美鑽比買包還划算

迎接歲末佳節，珠寶品牌紛紛推出以珍貴材質打造的全新作品，為一年獨特的軌跡留下紀念。台灣設計師林曉同推出全新星環系列戒指，以行星環為靈感，將隕石微塵聚集成「星環套戒」，以18K 白金、玫瑰金、鑽石組成，詮釋愛意吸引與情感圍繞。單戒由形狀各異的微型隕石造型顆粒組成，可單獨配戴也可隨性組合疊戴，堆疊時隕石顆粒之間還能相互切合，如同找到命中注定的契合。

林曉同2023新品星環系列戒指。圖／林曉同珠寶提供