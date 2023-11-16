聽新聞
test
0:00 / 0:00
歲末佳節送上真摯好禮 珍貴K金美鑽比買包還划算
迎接歲末佳節，珠寶品牌紛紛推出以珍貴材質打造的全新作品，為一年獨特的軌跡留下紀念。台灣設計師林曉同推出全新星環系列戒指，以行星環為靈感，將隕石微塵聚集成「星環套戒」，以18K 白金、玫瑰金、鑽石組成，詮釋愛意吸引與情感圍繞。單戒由形狀各異的微型隕石造型顆粒組成，可單獨配戴也可隨性組合疊戴，堆疊時隕石顆粒之間還能相互切合，如同找到命中注定的契合。
著名珠寶品牌周大福呈獻全新鑽石主題宣傳「Beyond Time」，以現代生活中的珍貴感情和美好時刻為主題，闡述四個關於自愛、友情、親情和愛情的故事，並同時推出「周大福鈴蘭」系列美鑽珠寶，共有單鑽戒指、手鍊、項鍊、耳環等單品，採用18K白色黃金結合璀璨鑽石，以鈴蘭花的優雅美態為靈感，精心鑲嵌的美鑽組出靈動精緻的枝葉線條，勾勒象徵純潔和幸福的鈴蘭，頌揚真愛的奇妙力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言