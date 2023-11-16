快訊

聯想於美國控告筆電「侵害多項專利」 華碩晚間發重訊回應

黃國昌今遞出退黨申請！時代力量證實 明將開記者會說明

性侵男童還懷孕產子…國小女老師可請求扶養費？律師這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歲末佳節送上真摯好禮 珍貴K金美鑽比買包還划算

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
周大福珠寶全新鑽石主題宣傳「Beyond Time」。圖／周大福提供
周大福珠寶全新鑽石主題宣傳「Beyond Time」。圖／周大福提供

迎接歲末佳節，珠寶品牌紛紛推出以珍貴材質打造的全新作品，為一年獨特的軌跡留下紀念。台灣設計師林曉同推出全新星環系列戒指，以行星環為靈感，將隕石微塵聚集成「星環套戒」，以18K 白金、玫瑰金、鑽石組成，詮釋愛意吸引與情感圍繞。單戒由形狀各異的微型隕石造型顆粒組成，可單獨配戴也可隨性組合疊戴，堆疊時隕石顆粒之間還能相互切合，如同找到命中注定的契合。

林曉同2023新品星環系列戒指。圖／林曉同珠寶提供
林曉同2023新品星環系列戒指。圖／林曉同珠寶提供

著名珠寶品牌周大福呈獻全新鑽石主題宣傳「Beyond Time」，以現代生活中的珍貴感情和美好時刻為主題，闡述四個關於自愛、友情、親情和愛情的故事，並同時推出「周大福鈴蘭」系列美鑽珠寶，共有單鑽戒指、手鍊、項鍊、耳環等單品，採用18K白色黃金結合璀璨鑽石，以鈴蘭花的優雅美態為靈感，精心鑲嵌的美鑽組出靈動精緻的枝葉線條，勾勒象徵純潔和幸福的鈴蘭，頌揚真愛的奇妙力量。

林曉同星環璀璨版，18K白金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石，53,800元。圖／林曉同珠寶提供
林曉同星環璀璨版，18K白金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石，53,800元。圖／林曉同珠寶提供
周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽耳環。圖／周大福提供
周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽耳環。圖／周大福提供
周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽戒指。圖／周大福提供
周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽戒指。圖／周大福提供
周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽項鍊。圖／周大福提供
周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽項鍊。圖／周大福提供
周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽手鍊。圖／周大福提供
周大福鈴蘭系列18K白色黃金美鑽手鍊。圖／周大福提供
林曉同星環系列戒指。圖／林曉同珠寶提供
林曉同星環系列戒指。圖／林曉同珠寶提供
周大福玲蘭系列。圖／周大福提供
周大福玲蘭系列。圖／周大福提供
林曉同星環系列玫瑰金戒指，20,000元；白金單鑽戒指，26,000元。圖／林曉同珠寶提供
林曉同星環系列玫瑰金戒指，20,000元；白金單鑽戒指，26,000元。圖／林曉同珠寶提供

鑽石 珠寶

延伸閱讀

寶可夢藝術家聯名珠寶 Tiffany藍精靈球太夢幻了

不可思議的半百美人！李英愛、河智苑凍齡女神同場競豔

李聖經秀「韓國第一美腿」同台 周子瑜甜美仙氣壓場頂級珠寶品牌快閃店

年終犒賞自己 De Beer單鑽經典不敗保值又好搭

相關新聞

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

青春的記憶，未來要變得不一樣了！位於台北民生東路、敦化北路口的「麥當勞 台北民生餐廳」，乃是全台灣第一間麥當勞，陪伴許多...

南門市場回家了！4年改建今開幕 蔣萬安曝「從小跟媽媽記憶」

北市南門市場經歷4年改建今正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品。市長蔣萬安今表示，今天是南門市場歷史性一刻，也是北...

陷入禮物選擇困難 要不要試試這些「放閃」小物呢？

一年最後一個月的十二月，有派對、有低氣溫，更有無數溫暖的心意等待被傳遞。而無論是送禮或自用，人們總是喜歡閃亮亮的光澤感，...

完全沈浸在沐浴時光中 CELINE全新CÉLESTE古龍水系列

CELINE繼首次於2023年6月推出的「沐浴與身體護理系列」香氛皂後，在創意總監HEDI SLIMANE的掌理之下，推...

歲末佳節送上真摯好禮 珍貴K金美鑽比買包還划算

迎接歲末佳節，珠寶品牌紛紛推出以珍貴材質打造的全新作品，為一年獨特的軌跡留下紀念。台灣設計師林曉同推出全新星環系列戒指，...

7-ELEVEN溫暖系商品推限時優惠！滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1

迎接今年入冬首波大陸冷氣團，7-ELEVEN搶攻溫暖商機，集結各式溫暖商品推出限時優惠活動，提供消費者隨時隨地保暖需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。