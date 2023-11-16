7-ELEVEN溫暖系商品推限時優惠！滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1

迎接今年入冬首波大陸冷氣團，7-ELEVEN搶攻溫暖商機，集結各式溫暖商品推出限時優惠活動，提供消費者隨時隨地保暖需求。

7-ELEVEN門市11月17日至11月21日推出小白兔暖暖包指定品項第2件5折（價低者折）。即日起至11月28日指定現有販售門市推出滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1（價低者折）。即日起至12月12日門市推出指定護唇膏、護手霜任選第2件6折（價低者折）。

即日起至11月28日於7-ELEVEN門市購買CITY CAFE「厚乳拿鐵」可享第2杯半價（以五捨六入計）、再享OPEN POINT點數10倍送。「OPEN POINT行動隨時取」至11月21日前推出「新品嘗鮮價」厚乳拿鐵買2送2，每日限量8,000組，每日每會員限購2組，可兌換至2023年12月31日。

7-ELEVEN門市即日起至11月28日CITY TEA現萃茶推出「秋冬奶茶祭」，系列指定飲品享第2杯6折；CITY PEARL「秋冬珍奶祭」同步登場，即日起至11月28日全品項享第2杯6折。

即日起至11月28日7-ELEVEN與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永新鳳茶等餐飲品牌強化食補概念推出麻油雞湯、麻油雞飯、藥膳排骨湯、人參雞湯等美味鮮食，並祭出指定商品2件92折、3件88折。

此外，7-ELEVEN指定門市冬季限定的「熱罐機」於11月起陸續回歸，並推出多項新品，包括蠟筆小新焦糖奶茶、台東初鹿巧克力拿鐵等。