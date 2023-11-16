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2024年「博客來手帳展」開跑！40大品牌、千種系列周邊75折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，同步公開「網友最愛的年曆TOP5」。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，同步公開「網友最愛的年曆TOP5」。圖／博客來提供

看好年末汰舊換新潮，博客來即日起至12月31日推出2024年曆、手帳展，嚴選在地、日本、美國、韓國等超過40個品牌文具品牌，包含MIDORI、KOKUYO、Mark’s、HIGHTIDE、在地暢銷品牌TAKE A NOTE、Dimanche等千種手帳周邊新品，全面75折起。手帳展以「週記事」手帳銷售最佳，桌掛曆以主題性、趣味性類型最受歡迎，同時公開近期「消費者最愛的年曆TOP5」，語錄派、顏值派各有所好。

根據博客來銷售統計，手帳類型以週記事手帳銷售最佳、其次為桌曆／掛曆。手帳部分以既往熱銷品牌「MIDORI」、「KOKUYO」等日系品牌經典款式最受歡迎，本土品牌部分以「TAKE A NOTE」、「Dimanche」 最暢銷，具豐富記事功能的設計最受消費者喜愛；桌掛曆則以主題性、帶有趣味感的最受青睞，公益主題桌曆也是消費者採購重點，熱銷品有以家的傳承為主題的「兒福聯盟家的傳承｜2024愛孩子桌曆」。

近年心靈牌卡類型商品銷售呈現持續成長，這波風潮亦延續到時效品中，如蒐錄366則人氣作家語錄的「煦暖曆語錄日曆」，以及透過讀者×專業作家×製作委員會共同策展選句的「讀曆書店2024」成為近期網友最愛年曆冠、亞軍。外型超吸睛的「馬來貘3D紙雕日曆」榮獲第三名，「2024台味經典窗花週曆」緊追在後，不僅將老屋元素展現在週曆上還能讓大家認識老屋的故事；第五名則是討論度超高的「澳洲消防員月曆」，以帥氣的消防員們為主，加上可愛的小動物，反差萌讓人為之瘋狂，一開賣就擠進排行榜。

時近年末，博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，系列周邊75折起，引進歐、美、日、韓、在地知名品牌最新款手帳，如MIDORI、KOKUYO、TAKE A NOTE、Dimanche、兒福聯盟、Mark’s、HIGHTIDE、煦暖曆、報時光等40個以上手帳／年曆品牌，活動分成募資新星、年度焦點、人氣卡通明星、在地文創、日韓嚴選等5大類，方便消費者依照個人習慣找到最適合的商品。第二波以募資時效品為主，不僅有「懂懂漢方曆2024」，還有兩週內熱銷一空的報時光經典「2024老派日曆」，另外也將陸續推出新品，如今天（11月16日）開賣的「2024狗狗go日曆」，還有12月中旬推出的「2024植物日曆｜觀葉植物圖鑑」等。

●附註：詳細優惠活動內容與商品售價以網頁公告為準。

博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「兒福聯盟家的傳承｜2024愛孩子桌曆」限時特價190元。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「兒福聯盟家的傳承｜2024愛孩子桌曆」限時特價190元。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「Hello Studio你好工作室2024狐吉小狐狸手帳（B6）｜燈塔星辰夜／森之露營日／狐吉麵包屋／熱鬆餅之歌」限時特價550元。圖／博客來提供
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博客來「網友最愛的年曆」TOP1：2024《煦暖曆》語錄日曆。圖／博客來提供
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博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「MIDORI 2024桌上型月曆（M）－小貓咪」限時特價246元。圖／博客來提供
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博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「PILOT限量聖誕節版輕油筆0.7（5款組）」售價250元。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「PILOT限量聖誕節版輕油筆0.7（5款組）」售價250元。圖／博客來提供
博客來「網友最愛的年曆」TOP4：2024台味經典窗花週曆（金屬色）。圖／博客來提供
博客來「網友最愛的年曆」TOP4：2024台味經典窗花週曆（金屬色）。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「Meow Illustration 2024花開的樣子水彩植物366可撕日曆」限時特價1,280元。圖／博客來提供
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博客來「網友最愛的年曆」TOP3：Paperwill X LAIMO－馬來貘3D紙雕日曆。圖／博客來提供
博客來「網友最愛的年曆」TOP3：Paperwill X LAIMO－馬來貘3D紙雕日曆。圖／博客來提供
博客來「網友最愛的年曆」TOP2：讀曆書店2024（綠）。圖／博客來提供
博客來「網友最愛的年曆」TOP2：讀曆書店2024（綠）。圖／博客來提供
博客來「網友最愛的年曆」TOP5：2024年澳洲消防員月曆1本入（官方授權台灣限定版）。圖／博客來提供
博客來「網友最愛的年曆」TOP5：2024年澳洲消防員月曆1本入（官方授權台灣限定版）。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，40大品牌千種系列周邊75折起。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，40大品牌千種系列周邊75折起。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「懂懂漢方曆」限時特價980元。圖／博客來提供
博客來「2024手帳展」即日起至12月31日開跑，「懂懂漢方曆」限時特價980元。圖／博客來提供

品牌 消費者 博客來

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