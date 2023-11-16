RICHARD MILLE推新款重航空器陀飛輪 黑白科幻前衛潮

正因為人類是陸行的生物，因此飛行也是人類共同的夢想。RICHARD MILLE推出新款RM 21-02重航空器陀飛輪腕表，從各式航空器得到靈感啟發，並結合品牌經典的手動上鍊機芯，在手腕間將精密、飛越、高速的意念，三合為一。

由於具備功能選擇器，表冠將可選擇上鍊、調整時間得不同功能。圖／RICHARD MILLE提供

事實上，過去RICHARD MILLE已經推出過RM 021、RM 022、使用紅金與TNT碳纖維的RM 21-01與綠色Quartz TPT石英纖維Carbon TPT碳纖維的RM 21-02等不同型號。四個型號在功能上極為相近，多擁有時間顯示、陀飛輪、動力顯示的功能組合，但在表殼材質、機板顏色與表殼形狀上略有差異；其中一只2009年份的RM 021 Tourbillon Aerodyne更曾在香港拍賣會上於2017年時拍出港幣165萬2,000元、折合台幣約676萬的身價，足見受到收藏家的喜愛。

面盤左右上角的動力儲存與扭力顯示器，讓配戴者可隨時理解表款機芯的狀態。圖／RICHARD MILLE提供

新款的RM 21-02重航空器陀飛輪則使用了RM 21-02手上鍊陀飛輪幾芯。通透鏤空的面盤一向是RICHARD MILLE表款特色之一，兼具了輕盈，以及視覺的穿透感。位於11與1點鐘發項的兩個彩色刻度指示，左側為動力儲存顯示器、右側則為扭力指示器，讓他的擁有者可以隨時理解機芯所處的動力與品質狀態；面盤下半部在陀飛輪上層的支架，則帶來猶如渦輪引擎的聯想，伴隨著陀飛輪的分秒運轉，動態、活力。

RM 21-02重航空器陀飛輪腕表，從航空器得到靈感啟發，並在手腕間將精密、飛越的意念巧妙結合。圖／RICHARD MILLE提供