聽新聞
test
0:00 / 0:00
RICHARD MILLE推新款重航空器陀飛輪 黑白科幻前衛潮
正因為人類是陸行的生物，因此飛行也是人類共同的夢想。RICHARD MILLE推出新款RM 21-02重航空器陀飛輪腕表，從各式航空器得到靈感啟發，並結合品牌經典的手動上鍊機芯，在手腕間將精密、飛越、高速的意念，三合為一。
事實上，過去RICHARD MILLE已經推出過RM 021、RM 022、使用紅金與TNT碳纖維的RM 21-01與綠色Quartz TPT石英纖維Carbon TPT碳纖維的RM 21-02等不同型號。四個型號在功能上極為相近，多擁有時間顯示、陀飛輪、動力顯示的功能組合，但在表殼材質、機板顏色與表殼形狀上略有差異；其中一只2009年份的RM 021 Tourbillon Aerodyne更曾在香港拍賣會上於2017年時拍出港幣165萬2,000元、折合台幣約676萬的身價，足見受到收藏家的喜愛。
新款的RM 21-02重航空器陀飛輪則使用了RM 21-02手上鍊陀飛輪幾芯。通透鏤空的面盤一向是RICHARD MILLE表款特色之一，兼具了輕盈，以及視覺的穿透感。位於11與1點鐘發項的兩個彩色刻度指示，左側為動力儲存顯示器、右側則為扭力指示器，讓他的擁有者可以隨時理解機芯所處的動力與品質狀態；面盤下半部在陀飛輪上層的支架，則帶來猶如渦輪引擎的聯想，伴隨著陀飛輪的分秒運轉，動態、活力。
黑白分明的整體外在視覺，是RICHARD MILLE的再一次科技材質實驗：透過Quartz TPT®石英纖維、Carbon TPT®碳纖維，以及五級鈦合金中層表殼，頗有1920、1930裝飾藝術時期的風格聯想，懷舊，卻又強烈鮮明，訂價3,093萬，全球限量50只。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言