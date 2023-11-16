羽毛鑲嵌、寶石薈萃勾勒華麗孔雀 寶格麗全新工藝表

蛇在許多古文明藝術中擁有豐富的傳說與象徵寓意，孔雀也不例外：追溯至古埃及，孔雀即是權力的象徵，也是羅馬神話中朱諾女神的神鳥。寶格麗（BVLGARI）於2017年推出Divas' Dream Peacock系列孔雀腕表，以各式各樣精緻細膩的工藝演繹這種高貴非凡的華麗動物，展現對優雅美學與卓越工藝的永恆追求。

Divas' Dream Peacock Precious Marquetry孔雀珍貴細工鑲嵌跳時與逆跳腕表。圖／寶格麗提供

2023年，寶格麗Divas' Dream系列迎來三款全新的時計傑作，淋漓展現細工鑲嵌工藝與珍貴精美的古代馬賽克藝術：Divas' Dream Peacock Feather Marquetry孔雀羽毛細工鑲嵌腕表、Divas' Dream Peacock Mother-of-Pearl Marquetry 孔雀珍珠母貝細工鑲嵌腕表，以及配備跳時與分針逆跳功能的Divas' Dream Peacock Precious Marquetry孔雀珍貴細工鑲嵌腕表，表盤鑲嵌鑽石、砂金石與孔雀石，揭開傳奇新篇章。

Divas' Dream Peacock Feather Marquetry孔雀羽毛細工鑲嵌腕表。圖／寶格麗提供

Divas' Dream Peacock Feather Marquetry孔雀羽毛細工鑲嵌腕表，表盤上裝飾細如毛髮的12色羽扇，點綴象徵智慧的「眼睛」花紋。依據色澤和質地仔細挑選的羽毛，以源自義大利文藝復興時期的古典工藝鑲嵌，每根羽毛需先以古老的黃銅蒸氣機處理，以還原天然的光澤與色彩。接著進行裁切、組合、黏合與修剪，創造出如絲般光滑，甚至閃亮反光的馬賽克鑲嵌圖案，以極其繁複的工序構成細膩生動的圖案。

Divas' Dream Peacock Mother-of-Pearl Marquetry孔雀珍珠母貝細工鑲嵌腕表。圖／寶格麗提供

Divas' Dream Peacock Mother-of-Pearl Marquetry孔雀珍珠母貝細工鑲嵌腕表，則是以玫瑰金與珍珠母貝描繪孔雀的高貴姿態。 Divas' Dream系列標誌的幾何扇形羽毛在表盤底部展開，頭部點綴冠羽與玫瑰金鳥喙。鐫刻太陽放射紋的白色珍珠母貝為背景，映襯出孔雀的華貴。工匠需在脆弱的珍珠母貝背面塗繪藍色漸層顏料，再精細鑿刻，接著鑲嵌於表盤上刻好的凹槽，才能完美帶出母貝獨有的瑰麗虹彩。