快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

搶攻黑色購物節！萊爾富限時推「樂法聯名新品」買1送1　指定三角飯糰、麵包第2件10元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富搶攻黑色購物節商機，即日起至12月12日推出多項商品優惠最低5折起。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻黑色購物節商機，即日起至12月12日推出多項商品優惠最低5折起。圖／萊爾富提供

繼雙11後，11月24日將迎來另一購物盛事「黑色購物節」，萊爾富即日起至12月12日推出多項商品優惠最低5折起，除有與樂法聯名新品買1送1，還有指定三角飯糰麵包同系列第2件10元，以及冬日暖心推薦Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元。

萊爾富即日起至12月12日推出樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」，單件售價皆為29元，活動期間享任選買1送1，無糖愛好者可以選擇「樂法日式綠茶」，選用低海拔日本煎茶，茶湯澄淨，無添加香料，呈現醇香清雅的好滋味；另一款「樂法錫蘭紅茶」嚴選斯里蘭卡茶葉，並添加決明子，微甜不苦澀。同一期間，萊爾富也推出指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰－香蔥雞絲／黑胡椒燒肉與單件售價28元的職人烘焙－菠蘿麵包／紅豆麵包（三角飯糰、麵包不得混搭）。

11月22日為24節氣中的「小雪」，開始進入冬季的第二個節氣，氣溫更為寒冷，加上本周東北季風接連報到，消費者對於風味熱飲需求也隨之增加。萊爾富看好冬季甜蜜商機，即日起至12月12日門市推出Hi Café大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，不可寄杯，例如消費者購買2杯Hi Café蜂蜜風味拿鐵原須花費150元、活動期間只要88元，等於下殺5.9折。

萊爾富門市即日起至12月12日推出Hi Café大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵、大杯熱醇脆黑糖拿鐵任選2杯88元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市即日起至12月12日推出Hi Café大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵、大杯熱醇脆黑糖拿鐵任選2杯88元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月12日推出指定三角飯糰第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰－香蔥雞絲、黑胡椒燒肉。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月12日推出指定三角飯糰第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰－香蔥雞絲、黑胡椒燒肉。圖／萊爾富提供
搶攻黑色購物節商機，萊爾富即日起至12月12日推出樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」享任選買1送1。圖／萊爾富提供
搶攻黑色購物節商機，萊爾富即日起至12月12日推出樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」享任選買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月12日推出指定麵包第2件10元優惠，商品包含單件售價28元的職人烘焙－菠蘿麵包、紅豆麵包。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月12日推出指定麵包第2件10元優惠，商品包含單件售價28元的職人烘焙－菠蘿麵包、紅豆麵包。圖／萊爾富提供
搶攻黑色購物節商機，萊爾富即日起至12月12日推出指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠。圖／萊爾富提供
搶攻黑色購物節商機，萊爾富即日起至12月12日推出指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠。圖／萊爾富提供

售價 麵包 飯糰

延伸閱讀

連送1個月！ 身分證含1、2 「黑浮咖啡」拿鐵免費喝、白玉麻糬鬆餅69折

出價再高萊爾富也不賣給全家！汪家套現不到40億 揭聯邦林鴻聯交易內幕

在睡前吃一匙蜂蜜有助瘦身？教授告訴你「夜蜜減肥法」的真相

雙11咖啡&霜淇淋優惠！ 7-ELEVEN美式買11送11、全家拿鐵買1送1、萊爾富50杯1111元

相關新聞

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

青春的記憶，未來要變得不一樣了！位於台北民生東路、敦化北路口的「麥當勞 台北民生餐廳」，乃是全台灣第一間麥當勞，陪伴許多...

南門市場回家了！4年改建今開幕 蔣萬安曝「從小跟媽媽記憶」

北市南門市場經歷4年改建今正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品。市長蔣萬安今表示，今天是南門市場歷史性一刻，也是北...

搶攻黑色購物節！萊爾富限時推「樂法聯名新品」買1送1　指定三角飯糰、麵包第2件10元

繼雙11後，11月24日將迎來另一購物盛事「黑色購物節」，萊爾富即日起至12月12日推出多項商品優惠最低5折起，除有與樂...

抗寒必備！燦坤全系列電暖器6.3折起 4大類機種這樣挑

週末低溫特報來襲，禦寒家電商品需求直線攀升，燦坤宣布全系列電暖器6.3折起，更備齊電暖器、電熱毯、冷暖空調等季節家電全台...

冷氣團報到！全家便利商店限時推「溫罐飲品第2件6折、關東煮4入88折」

本週五即將迎來今年首波冷氣團，全台降溫有感，搶攻低溫商機，全家便利商店以「暖食、暖飲、暖衣」限時優惠，提供消費者溫暖應援...

寶可夢藝術家聯名珠寶 Tiffany藍精靈球太夢幻了

精品跨界聯手當代藝術家蔚為風潮。美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）再次與Daniel Arsham攜手合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。