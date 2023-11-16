搶攻黑色購物節！萊爾富限時推「樂法聯名新品」買1送1　指定三角飯糰、麵包第2件10元

繼雙11後，11月24日將迎來另一購物盛事「黑色購物節」，萊爾富即日起至12月12日推出多項商品優惠最低5折起，除有與樂法聯名新品買1送1，還有指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元，以及冬日暖心推薦Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元。

萊爾富即日起至12月12日推出樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」，單件售價皆為29元，活動期間享任選買1送1，無糖愛好者可以選擇「樂法日式綠茶」，選用低海拔日本煎茶，茶湯澄淨，無添加香料，呈現醇香清雅的好滋味；另一款「樂法錫蘭紅茶」嚴選斯里蘭卡茶葉，並添加決明子，微甜不苦澀。同一期間，萊爾富也推出指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰－香蔥雞絲／黑胡椒燒肉與單件售價28元的職人烘焙－菠蘿麵包／紅豆麵包（三角飯糰、麵包不得混搭）。