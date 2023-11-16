搶攻黑色購物節！萊爾富限時推「樂法聯名新品」買1送1 指定三角飯糰、麵包第2件10元
繼雙11後，11月24日將迎來另一購物盛事「黑色購物節」，萊爾富即日起至12月12日推出多項商品優惠最低5折起，除有與樂法聯名新品買1送1，還有指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元，以及冬日暖心推薦Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元。
萊爾富即日起至12月12日推出樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」，單件售價皆為29元，活動期間享任選買1送1，無糖愛好者可以選擇「樂法日式綠茶」，選用低海拔日本煎茶，茶湯澄淨，無添加香料，呈現醇香清雅的好滋味；另一款「樂法錫蘭紅茶」嚴選斯里蘭卡茶葉，並添加決明子，微甜不苦澀。同一期間，萊爾富也推出指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰－香蔥雞絲／黑胡椒燒肉與單件售價28元的職人烘焙－菠蘿麵包／紅豆麵包（三角飯糰、麵包不得混搭）。
11月22日為24節氣中的「小雪」，開始進入冬季的第二個節氣，氣溫更為寒冷，加上本周東北季風接連報到，消費者對於風味熱飲需求也隨之增加。萊爾富看好冬季甜蜜商機，即日起至12月12日門市推出Hi Café大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，不可寄杯，例如消費者購買2杯Hi Café蜂蜜風味拿鐵原須花費150元、活動期間只要88元，等於下殺5.9折。
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