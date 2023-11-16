抗寒必備！燦坤全系列電暖器6.3折起 4大類機種這樣挑

週末低溫特報來襲，禦寒家電商品需求直線攀升，燦坤宣布全系列電暖器6.3折起，更備齊電暖器、電熱毯、冷暖空調等季節家電全台門市現貨供應中。適逢燦坤45周年慶會員特典期間，11月26日前購機可再享奢華極光雙人遊抽獎、獨家滿額禮、銀行刷卡回饋等多重好康。

到底入冬禦寒家電該怎麼選？燦坤季節家電專家推薦，一般家庭大多適用800到1500瓦功率機種，可依照需求選擇溫控、預約開關功能，若是要放在浴室使用，防潑水功能更是必備。大坪數空間首選葉片式電暖器，長效恆溫不耗氧、不乾燥，安全指數高，首推嘉儀HELLER 12片葉片電暖爐，德國原裝、搭配3年保固，活動價8800元。對流式機種使用加熱元件快速導熱，靜音抗噪、暖房速度快，多具有防潑水設計，主推東元臥浴兩用電暖器活動價3590元，特別適合家中有長輩或小孩的家庭。

針對局部小空間的使用情境，則推薦輕巧便攜的陶瓷式，快速傳熱、機動性高，推薦松井PTC陶瓷溫控立式暖氣機，隨附遙控器，活動價2780元。另外常見的機種還有透過燈管加熱的碳素燈式，推薦聲寶14吋負離子碳素電暖器，活動價2388元。

另外，直接升級冷暖空調也是近年許多消費者首選，推薦東元一對一變頻冷暖空調活動價19900元，12月底前冬販期間再享多重原廠好禮。四季通用涼暖家電也可選擇Dyson三合一空氣清淨機，指定機種直降7000元，登錄再送2組原廠濾網。超怕冷的人還可以入手德國博依床墊型電毯，活動價2680元。