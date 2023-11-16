燦坤揭曉 雙11 3C家電10大熱銷榜 這款是銷量之冠

燦坤（2430）45週年慶會員特典開跑2週促銷活動到11月26日，燦坤今（16）日公布，根據燦坤雙11期間銷量統計，搭載IPS面板的ACER 24型液晶螢幕斬獲銷量之冠，色彩豐富、視角廣，適合創作導向需求的工作者；PS5主機搭上全台降價掀搶購潮，銷量緊跟在後；全市場最熱銷15.6吋文書機種ASUS筆記型電腦VivoBook登上筆電類第一，會員特典全館筆電全面42折起。

燦坤指出，雙11期間Apple系列商品最多人入手的機種為iPhone 15 Pro 256GB原色鈦金屬，其次包含iPad 10.2吋64GB、AirPods 3rd -MagSafe充電盒也紛紛上榜。家電類商品最受歡迎分別為LG 17公斤洗衣機、CHIMEI 4K電視、聲寶變頻空調、及三星雙門變頻冰箱，會員特典大家電折數直逼7折。