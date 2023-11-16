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超質感白色鍋具！LE CREUSET攜手藝術家　打造趣味圖案

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LE CREUSET與設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器。圖／LE CREUSET提供

喜歡質感純白控看過來！法國頂級廚具品牌LE CREUSET，推出全系列的白色廚具，且與美國室內設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器，以白色的鍋具與瓷器為主，搭配上黑色的圖案，整體充滿完美質感，已經受到許多白色控的矚目。

Sheila Bridges的作品，向來兼具經典多元與批判性的設計，多次展示在各知名博物館與美術館，此次採用的印花圖案「Harlem Toile de Jouy」，Sheila Bridges取自18世紀末法國傳統布料 French toiles中，常見的田園鄉村風景為靈感，結合美國紐約最具活力、豐富歷史底蘊的「哈林區」，創作出的圖樣，搭配多樣化的插畫，背後呈現出非裔美國人的生活場景。

Sheila Bridges指出，希望透過聯名，呈現出非裔文化的獨特性，共有4款風格圖樣，包括跳花繩的女孩們、打籃球的男孩們、在建築前翩然起舞的男女、以及正在打扮造型的女子，呈現出與眾不同的藝術氛圍。

全系列商品包括典藏圓鐵鍋24cm、全套水壺及馬克杯，白色簡約的設計，讓一上架，就吸引許多粉絲搶購。

LE CREUSET與設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器。圖／LE CREUSET提供

設計師 美國

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