聽新聞
test
0:00 / 0:00
超質感白色鍋具！LE CREUSET攜手藝術家 打造趣味圖案
喜歡質感純白控看過來！法國頂級廚具品牌LE CREUSET，推出全系列的白色廚具，且與美國室內設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器，以白色的鍋具與瓷器為主，搭配上黑色的圖案，整體充滿完美質感，已經受到許多白色控的矚目。
Sheila Bridges的作品，向來兼具經典多元與批判性的設計，多次展示在各知名博物館與美術館，此次採用的印花圖案「Harlem Toile de Jouy」，Sheila Bridges取自18世紀末法國傳統布料 French toiles中，常見的田園鄉村風景為靈感，結合美國紐約最具活力、豐富歷史底蘊的「哈林區」，創作出的圖樣，搭配多樣化的插畫，背後呈現出非裔美國人的生活場景。
Sheila Bridges指出，希望透過聯名，呈現出非裔文化的獨特性，共有4款風格圖樣，包括跳花繩的女孩們、打籃球的男孩們、在建築前翩然起舞的男女、以及正在打扮造型的女子，呈現出與眾不同的藝術氛圍。
全系列商品包括典藏圓鐵鍋24cm、全套水壺及馬克杯，白色簡約的設計，讓一上架，就吸引許多粉絲搶購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言