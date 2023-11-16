超質感白色鍋具！LE CREUSET攜手藝術家　打造趣味圖案

喜歡質感純白控看過來！法國頂級廚具品牌LE CREUSET，推出全系列的白色廚具，且與美國室內設計師Sheila Bridges攜手，推出一系列「Harlem Toile de Jouy系列」鍋具瓷器，以白色的鍋具與瓷器為主，搭配上黑色的圖案，整體充滿完美質感，已經受到許多白色控的矚目。

Sheila Bridges的作品，向來兼具經典多元與批判性的設計，多次展示在各知名博物館與美術館，此次採用的印花圖案「Harlem Toile de Jouy」，Sheila Bridges取自18世紀末法國傳統布料 French toiles中，常見的田園鄉村風景為靈感，結合美國紐約最具活力、豐富歷史底蘊的「哈林區」，創作出的圖樣，搭配多樣化的插畫，背後呈現出非裔美國人的生活場景。

Sheila Bridges指出，希望透過聯名，呈現出非裔文化的獨特性，共有4款風格圖樣，包括跳花繩的女孩們、打籃球的男孩們、在建築前翩然起舞的男女、以及正在打扮造型的女子，呈現出與眾不同的藝術氛圍。