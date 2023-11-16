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陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全台第一間麥當勞，目前正在進行改裝重建作業。記者陳睿中／攝影
全台第一間麥當勞，目前正在進行改裝重建作業。記者陳睿中／攝影

青春的記憶，未來要變得不一樣了！位於台北民生東路、敦化北路口的「麥當勞 台北民生餐廳」，乃是全台灣第一間麥當勞，陪伴許多人度過歡樂的時光。但為迎接40週年，麥當勞民生店已經自11月14日前暫時閉店整修，門口也可見到被拆除的廢棄物，許多網友也感覺到捨不得。麥當勞表示，民生店預計年底前將恢復營業。

台灣第一間麥當勞自1984年1月28日成立，開業首週就創下當時全球麥當勞的銷售紀錄，並且開創台灣速食產業的新篇章。身為全台首間麥當勞，台北民生店門口設有「台灣麥當勞餐廳股份有限公司 第001門市中心」的招牌，還同時提供室內與少量的戶外用餐座位，不單陪伴許多民眾成長，更是許多麥當勞迷的朝聖之地，充滿了回憶與意義性。不過店內目前仍未設置自助點餐機，硬體設施也相對具有時代感，常成為網友的評論重點。

麥當勞台北民生店近日發布公告，表示為提供更舒適的用餐環境，餐廳將進行全面改裝，於11月14日14:00起暫時閉店整修。實際造訪可以發現，目前現場正在進行拆除作業，許多工人不斷進出搬運，原本戶外用餐區的位置，如今也堆積拆除廢棄物。麥當勞表示，麥當勞台北民生餐廳進行全面改裝，預計年底前恢復營業，造成不便敬請見諒。鄰近仍有民權一、台北南京五、台北南京六、台北民生二繼續提供服務，也可透過歡樂送點餐，歡迎顧客多加利用。同時麥當勞也表示，麥當勞持續汰舊換新，2021年起，每年改裝40到60家以上餐廳，透過服務、美食、數位三大升級，為顧客打造「食尚」新穎的用餐環境，以及更貼心便利的用餐體驗。

麥當勞台北民生店因改裝而暫停營業。記者陳睿中／攝影
麥當勞台北民生店因改裝而暫停營業。記者陳睿中／攝影

麥當勞 餐廳 廢棄物

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