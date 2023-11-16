快訊

農曆10月運勢／羊多請客開運、虎別當和事佬、這生肖有爛桃花

影／台中老屋驚傳大火！父趕回家 20歲腦麻女兒命危搶救中

老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多「黑色購物週」11月20日開跑 優惠品項提前曝光 三星QLED電視現折6萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多黑色購物週於11月20日登場，多款超值家電商品提前釋出。圖／好市多提供
好市多黑色購物週於11月20日登場，多款超值家電商品提前釋出。圖／好市多提供

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」將於下週一11月20日起跑，限時7天，推出超過300款折價商品，總折價金額高達90萬元，每天也都有不同限量折價商品，有瑞士黃金、1克拉鑽戒、匈牙利鵝絨被等精選商品，好市多也將於每天下午5點在台灣好市多FB和IG粉絲專頁以及下午6點好市多App公佈隔天優惠商品。更多優惠資訊也會陸續在官方臉書粉絲專頁中公開，活動期間賣場每天還會有更多隱藏版驚喜優惠等待會員挖寶。

而史無前例的黑鑽卡加碼回饋活動也於黑五首日同步開跑，11月20日起至12月31日止，黑鑽會員獨家享有的消費回饋金從2%加碼至3%，搭配好市多富邦聯名卡於賣場消費最高可享有5%消費回饋。

有別於以往神神秘秘的風格，今年好市多破例提早釋出多款超值必買家電商品，有打造劇院般高級聲光享受必備的「Samsung 85吋4K QLED顯示器」折價6萬元、「PHILIPS 55吋4K OLED顯示器」折價1萬元、「BOSE兩件式家庭劇院組」折價6000元。此外還有許多打造美感居家的生活家電，如輕鬆還原手沖咖啡香氣的「Nespresso咖啡機」折價1500元，以及許多網紅大力推薦的「Brita瞬熱智能溫控UVC滅菌開飲機」與Dyson吹風機，分別折價2000元與1000元，眾多熱門家電商品都在黑五優惠名單之列。

每年黑五都一開幕就秒殺的珠寶類商品這次當然也沒少，「1.0克拉圓形鑽石戒指」在本次黑五中更是下殺3萬2000元，相較去年增加了2000元的折扣。許多賣場獨家販售的生活用品也加入行列，隨著冬季到來氣溫下降，寒流來襲時也能一覺到天亮的「匈牙利製雙人鵝絨被」與「美舒律蒸氣系列禮盒組」，以及春節旅遊必備的「SWISS MILITARY 24吋行李箱」都有現金折價。好市多透露，今年黑五優惠活動會比往年更有誠意，歡迎會員於活動期間來挖寶。

好市多黑色購物週更多優惠資訊於官方臉書粉絲專頁中公開。圖／好市多提供
好市多黑色購物週更多優惠資訊於官方臉書粉絲專頁中公開。圖／好市多提供
黑鑽卡加碼回饋活動於黑五首日同步開跑，搭配好市多富邦聯名卡最高可享5%回饋。圖／好市多提供
黑鑽卡加碼回饋活動於黑五首日同步開跑，搭配好市多富邦聯名卡最高可享5%回饋。圖／好市多提供

好市多 賣場 電商

延伸閱讀

她讚好市多「1飲料」洗鐵鍋超乾淨 網友搖頭：太浪費啦

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

過譽？他2點質問「好市多會員誰在續約」 擁車族笑：真的太香

尷尬了！台灣好市多成立「官方粉絲團」 五小時後「出現1提示」好糗

相關新聞

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

青春的記憶，未來要變得不一樣了！位於台北民生東路、敦化北路口的「麥當勞 台北民生餐廳」，乃是全台灣第一間麥當勞，陪伴許多...

南門市場回家了！4年改建今開幕 蔣萬安曝「從小跟媽媽記憶」

北市南門市場經歷4年改建今正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品。市長蔣萬安今表示，今天是南門市場歷史性一刻，也是北...

超質感白色鍋具！LE CREUSET攜手藝術家　打造趣味圖案

喜歡質感純白控看過來！法國頂級廚具品牌LE CREUSET，推出全系列的白色廚具，且與美國室內設計師Sheila Bri...

不只旭集！饗賓三大品牌進駐桃園中茂新天地今同步開幕

饗賓繼高人氣和食Buffet「旭集 和食集錦」 10月27日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕後，旗下全新升級版「小福利...

好市多「黑色購物週」11月20日開跑 優惠品項提前曝光 三星QLED電視現折6萬

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」將於下週一11月20日起跑，限時7天，推出超過300款折價商品，總折價金額高達90萬元，...

東京新吃法！BELLINI PASTA PASTA熱熔起司漢堡排報到

三澧餐飲集團推出東京時下漢堡排新吃法，由日本三澧集團料理顧問伊藤先生特別前來台灣，為喜愛漢堡排的消費者打造東京新食感。B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。