好市多「黑色購物週」11月20日開跑 優惠品項提前曝光 三星QLED電視現折6萬

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」將於下週一11月20日起跑，限時7天，推出超過300款折價商品，總折價金額高達90萬元，每天也都有不同限量折價商品，有瑞士黃金、1克拉鑽戒、匈牙利鵝絨被等精選商品，好市多也將於每天下午5點在台灣好市多FB和IG粉絲專頁以及下午6點好市多App公佈隔天優惠商品。更多優惠資訊也會陸續在官方臉書粉絲專頁中公開，活動期間賣場每天還會有更多隱藏版驚喜優惠等待會員挖寶。

而史無前例的黑鑽卡加碼回饋活動也於黑五首日同步開跑，11月20日起至12月31日止，黑鑽會員獨家享有的消費回饋金從2%加碼至3%，搭配好市多富邦聯名卡於賣場消費最高可享有5%消費回饋。

有別於以往神神秘秘的風格，今年好市多破例提早釋出多款超值必買家電商品，有打造劇院般高級聲光享受必備的「Samsung 85吋4K QLED顯示器」折價6萬元、「PHILIPS 55吋4K OLED顯示器」折價1萬元、「BOSE兩件式家庭劇院組」折價6000元。此外還有許多打造美感居家的生活家電，如輕鬆還原手沖咖啡香氣的「Nespresso咖啡機」折價1500元，以及許多網紅大力推薦的「Brita瞬熱智能溫控UVC滅菌開飲機」與Dyson吹風機，分別折價2000元與1000元，眾多熱門家電商品都在黑五優惠名單之列。