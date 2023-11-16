南門市場回家了！4年改建今開幕 蔣萬安曝「從小跟媽媽記憶」

北市南門市場經歷4年改建今正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品。市長蔣萬安今表示，今天是南門市場歷史性一刻，也是北市市場改建重要里程碑，「南門攤商朋友終於回家了」。蔣也透露，他是從小就會跟著媽媽來南門市場買菜的孩子，看到南門百年歷史、改建完成，市府未來會結合各局處，將南門市場變成台北市真正的名片。

「現在南門已經不叫市場，已經是觀光區了」，南門市場自治會長王銓國也說，現在攤商對新市場九成以上都很滿意，現在中繼市場的人潮都已經回流到新市場，甚至不僅老客人回來，還有許多年輕人、觀光客也會來逛，南門市場的客群更加擴大，已經變成台北市的觀光點。

原本舊南門市場所在的南門大樓，因為被鑑定為海砂屋必須拆掉重建，前市長柯文哲任內推動南門市場改建，經歷4年改建，今天攤商搬回南門市場改建後的新家，一早就有許多老顧客來排隊搶線限定商品。上午七點半就來排隊買限量200分「南門市場紀念保冷袋」及生鮮名攤熟食的陳先生說，南門市場美食多，包括肉乾等都只吃南門市場的攤商品牌，很開心未來逛市場環境更好。

蔣萬安說，今天是台北市市場改建重要里程碑，因南門市場這四年改建並不容易，尤其過程起起伏伏、遇到許多挑戰，但大家齊心協力克服。蔣萬安也細數南門美食，尤其南門市場是大家的記憶，包括熟食東坡肉、立家湖州粽、金龍肉乾等，每一家都是名店、美食，甚至南門市場更充滿人情味。

蔣萬安也提到，南門市場改建最重要的靈魂人物就是自治會會長王銓國，南門也為台北市市場改建樹立典範，他也希望市府跟會長吸取經驗，讓未來台北市的市場改建可以少走一些彎路，讓攤商朋友受到的衝擊降到最低。