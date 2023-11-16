修車技師變LA ONE型男主廚：成功必須自已爭取機會

高雄市LA ONE Pizza 餐廳，近期推出多道義法料理新菜受熱烈歡迎，背後都是38歲主廚潘群欣的創意，但多數人不知道這名型男主廚原是修車高手，25歲才轉跑道學廚藝，為向名師學習，被拒絕5次仍不放棄。他直言，「成功除了努力，更要為自已爭取機會！」

受訪當天，潘群欣正在製作新菜「松露炸肉丸」，他將烘焙坊墨魚法國拐杖麵包磨成粉，包裹以松露油調製肉丸，先入鍋油炸、再烘烤去油，擺盤後綴上蒜味醋醬，外酥內嫩的肉丸一口咬下，嘴裡滿滿松露香氣，讓人回味無窮。

潘群欣表示，年輕時沒有目標，因為喜歡汽車、學修車，雖習得一技之長、進入修車廠工作，但日子久了對汽修沒熱情、有些迷惘，25歲時偶然接觸料理，毅然決定放下鈑手、改穿廚袍，1年半後到義式餐廳當學徒，正式學習義式料理。

潘欣群說，北漂多年後回南部找工作，當時高雄「法餐南霸天」簡天才餐飲集團頗負盛名，他毛遂自薦投履歷、爭取面試，集團主廚不看好他、也未錄用，但他不屈不饒、持續寄履歷自我推薦，直到第5次，簡天才決定給他機會，「我們下周有公開面試、你來吧！」

「找到興趣、工作才有熱情！」潘欣群坦言，進入集團餐廳才發現，過往學的太少，連處理雞、魚基礎刀工都不足，只能再從學徒出發，但他在工作中看到光、找到方向，餐廳每天上午10點上班，他9點前就到廚房處理雞、魚練刀法。

他說，上面看見他對料理的熱忱，提供更多培訓機會，密集義大利料理訓練、學習正統義式料理，他也真正感受到，義大利菜背後不僅是美食，更傳遞濃厚家的味道。

潘欣群說，經多年努力升任法餐副主廚，對義大利料理仍情有獨鍾，簡天才得知後決定幫他圓夢，在自家美術館烘焙坊二樓開設餐廳，請他擔任主廚，主推傳統義大利家常菜與義式創意料理。