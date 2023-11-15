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哈根達斯「開心果、栗子塔」新冰登場！冰淇淋火鍋上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Häagen-Dazs開心果冰淇淋，杯裝359元，迷你杯129元。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs開心果冰淇淋，杯裝359元，迷你杯129元。圖／Häagen-Dazs提供

哈根達斯（Häagen-Dazs）在2023年尾聲，以「堅果樂園」為主題，推出全新口味的開心果冰淇淋、栗子塔冰淇淋，另外還有冰淇淋火鍋，以及期間限定的新品同步登場。

新登場的「開心果冰淇淋」，將冰淇淋佐以開心果醬，並搭配開心果、杏仁碎粒，在滑順中帶來濃郁的堅果香氣與酥脆口感。「栗子塔冰淇淋」則以經典蒙布朗為靈感，添入栗子醬與餅乾碎片，創造豐富的層次。兩款杯裝售價均為359元，迷你杯129元。另外還有「夏威夷脆果仁雪糕」，同樣滿足堅果愛好者的心，每支129元。

年末相聚，哈根達斯也推出內用的「冰淇淋火鍋」，共有開心果、栗子塔、夏威夷果仁、藍莓、草莓、覆盆子雪酪等6種口味的冰淇淋，搭配上溫熱的可可醬一同品嚐。同時並有蒙布朗栗子塔、覆盆子慕斯巧克力蛋糕、水果相配，每套899元。外帶「冰淇淋火鍋禮盒」則搭配開心果與多種經典冰淇淋，共8種口味，每套1,980～2,380元，現享1盒現折100元，2盒現折300元優惠。

除此之外，哈根達斯也推出聖誕盤餐「冰紛麋鹿派對」，每套385元，還有「冬季樂園」、「金色年代」兩款冰淇淋飲品，均為295元。新登場的冰淇淋蛋糕「開心綠意」則融合開心果、草莓與抹茶3種口味的冰淇淋，5吋售價2,080元。11月30日前，還可享全系列蛋糕滿千折百優惠。

Häagen-Dazs內用冰淇淋火鍋，吃得到6種口味冰淇淋。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs內用冰淇淋火鍋，吃得到6種口味冰淇淋。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs推出「冰紛麋鹿派對」，還有「冬季樂園」、「金色年代」。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs推出「冰紛麋鹿派對」，還有「冬季樂園」、「金色年代」。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs栗子塔冰淇淋，杯裝359元，迷你杯129元。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs栗子塔冰淇淋，杯裝359元，迷你杯129元。圖／Häagen-Dazs提供

冰淇淋 火鍋

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