桃機今年客運量達3千萬人次 邀旅客打卡見證

走過三年疫情，桃園機場2023年客運量於今天（15日）重回3,000萬人次！機場公司宣布今起連三天在第二航廈舉辦「飛躍世界 感謝有你」打卡送禮活動，與出入境旅客一起分享喜訊。行政院副院長鄭文燦今天到桃機視察機場旅運復甦與旅客服務情形。

機場公司表示，桃園機場疫後運量快速復甦，自2022年10月13日解封後日平均運量從2022年10月2.2萬人逐步成長，2023年6月開始突破10萬人，逐步增加至2023年10月11.1萬人，已恢復至疫情前（2019年）84%。2023年第一個1,000萬人次於5月9日出現後，三個月後的8月14日達到2,000萬人次，並在11月15日突破3,000萬目標。隨著旅運回溫，機場公司秉持以「以旅客需求為中心、以有感服務為導向」理念，引進林聰明沙鍋魚頭、吉豚屋豬排丼以及烙張清真牛肉麵等特色餐飲進駐，獲國際機場餐飲(2023 Airport FAB)論壇「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項肯定。

今天「飛躍世界 感謝有你」旅運突破3千萬活動首日，邀請曾代表台灣參加世界街舞錦標賽(Hip Hop International)獲得全球第五名的VHZ Dance crew炫技登場為活動揭開序幕，舞力全開呼應桃園國際機場活力四射國際舞台。同時自11月15日至17日連續3天的9時至13時，分別於第二航廈三樓免稅商店中央區及一樓接機大廳規劃兩處活動地點，隨著機場即時旅運數字持續攀升，象徵桃園機場夥伴服務過的3,000萬個笑臉、3,000萬次回憶及3,000萬的感動！歡迎旅客與旅運看板合照，上傳至個人Facebook及Instagram社群，打卡「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」，標註在桃園機場的足跡，即可獲得限量棒棒糖，數量有限，每人限兌換1次，送完為止。

行政院副院長鄭文燦表示，機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫帶領團隊於疫情期間完成南北跑道整修、滑行道優化等20幾項工程，也特別期許水利及電力專家的楊董事長持續建置穩定的水電等維生基礎設施，強化機場抗災能力、提升營運韌性，未來思考建置綠能儲電站及整合數位資訊，讓旅客只要帶著護照就可以掌握機場各種服務，具體推動桃機為綠色、智慧機場。

鄭文燦指出，台灣的美食、文化、人情都濃縮成桃園機場裡最好的產品、商店和服務，可以在機場享受米其林必比登推薦餐飲，今年7月桃園機場美食還獲得國際評比第三名，歡迎大家來桃園機場品嚐美食；一站式安檢的動線優化後，帶給轉機旅客更大的便利，有更多時間在機場消費購物。