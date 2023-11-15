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質感換季！無印良品讓你暖身體又暖胃 火鍋湯底優惠中

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品薑母鴨湯底（350g），89元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品薑母鴨湯底（350g），89元。圖／MUJI無印良品提供

氣溫正式轉冷，居家中也要跟著換季，想要質感地轉換為冬季，MUJI無印良品推出多款居家服飾與寢織系列，另外暖身體也要暖胃，有多款火鍋湯底與甜湯熱飲，方便在居家暖起來，包括台灣人最愛的薑母鴨、麻油雞與藥燉排骨湯底等，可自行購買生鮮食材，再搭配麵條或白飯，跟親朋好友共享美味。

家中氣溫降低，要從居家服飾中開始進化，無印良品男女有機棉混保暖厚織內衣系列，有著棉質素材，搭配彈性伸縮，若要短暫外出，可搭配萊賽爾素材製成的男女柔滑刷毛家居服系列，刷毛設計帶來溫暖感。

寢具也要跟著換季，帶來溫暖的觸感，一系列法蘭絨素材，有四款格紋花色，讓居家有種沈穩的質感，或是入手輕盈的羽毛被，可以來場溫暖好眠，羽毛被即日起至11月29日單品9折。

多樣化的在地生產開發湯底，除了母鴨、麻油雞與藥燉排骨湯底外，還有壽喜燒、剝皮辣椒、蘿蔔泥醬露、相撲鍋、雪濃牛骨湯等，多樣化口味，讓每個人都喜歡，即日起至2024年1月1日，購買指定台式湯底6折；還能搭配使用質感滿分的卡式爐與不鏽鋼兩手調理鍋，完全就是在家圍爐。

冬季甜湯澤推薦紅豆甜湯與地瓜甜湯，不管甜鹹都能一次滿足。

無印良品棉法蘭絨寢織系列，390-2,090元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品棉法蘭絨寢織系列，390-2,090元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品女柔滑刷毛開襟衫，890元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品女柔滑刷毛開襟衫，890元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品相撲鍋湯底（350g），89元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品相撲鍋湯底（350g），89元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品藥燉排骨湯底（350g），89元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品藥燉排骨湯底（350g），89元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品男柔滑刷毛家居睡衣，1,290元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品男柔滑刷毛家居睡衣，1,290元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品卡式爐，2,390-2,690元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品卡式爐，2,390-2,690元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品麻油雞湯底（350g），89元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品麻油雞湯底（350g），89元。圖／MUJI無印良品提供

換季 無印良品 保暖

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