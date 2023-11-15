趙露思摘VERSACE代言新包已上手 休閒正式都行也太好搭

凡賽斯（Versace）日前宣布，演出《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》 的大陸女星趙露思出任全球品牌大使，趙露思也立刻在社群上大方分享自己拎Versace Greca Goddess Top Handle手提包的穿搭美照，把2023秋冬最新的設計穿戴上身。事實上，不止趙露思，當紅韓流女團aespa成員寧寧（NingNing）在造訪紐約時也是這款Greca Goddess Top Handle手提包不離手，品牌ICONS系列代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、台灣女星王心凌、侯佩岑等人，也都曾在社群上分享過Greca Goddess Top Handle手提包的穿搭，可見其設計百搭迷人、魅力無窮。

Versac的2023年秋冬新包款Greca Goddess Top Handle手提包，以品牌特色希臘迴紋點綴，手提包可揹可提，是以精湛的義大利皮革工藝打造的立體包款，包身俐落弧線與斜角末端管狀皮革提把完美呼應。包包上裝飾代表無限和團結的Versace經典希臘迴紋圖案，下方則為Versace標誌金屬飾牌，兩者均添上華麗的金色。其他精巧細節包括皮革肩帶、內袋和磁扣等。Greca Goddess Top Handle手提包共推出中型和小型包款兩種尺寸，均提供平滑小牛皮或鱷魚皮壓紋義大利小牛皮款式兩種選擇。 Versace Greca Goddess Top Handle手提包，90,500元。圖／凡賽斯提供 Versace Greca Goddess Top Handle鱷魚紋手提包迷你款，75,000元。圖／凡賽斯提供 Versace Greca Goddess Top Handle手提包迷你款，71,000元。圖／凡賽斯提供 凡賽斯品牌大使趙露思演繹Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／摘自藝人官方IG 凡賽斯品牌大使趙露思演繹Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／摘自藝人官方IG 凡賽斯品牌大使趙露思演繹Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／摘自藝人官方IG Versace Greca Goddess Top Handle鱷魚紋手提包，94,500元。圖／凡賽斯提供 AESPA成員Ningning演繹Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／摘自藝人官方IG 王心凌演繹Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／摘自藝人官方IG AESPA成員Ningning演繹Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／摘自藝人官方IG 侯佩岑演繹Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／摘自藝人官方IG