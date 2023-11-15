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趙露思摘VERSACE代言新包已上手 休閒正式都行也太好搭
凡賽斯（Versace）日前宣布，演出《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》 的大陸女星趙露思出任全球品牌大使，趙露思也立刻在社群上大方分享自己拎Versace Greca Goddess Top Handle手提包的穿搭美照，把2023秋冬最新的設計穿戴上身。事實上，不止趙露思，當紅韓流女團aespa成員寧寧（NingNing）在造訪紐約時也是這款Greca Goddess Top Handle手提包不離手，品牌ICONS系列代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、台灣女星王心凌、侯佩岑等人，也都曾在社群上分享過Greca Goddess Top Handle手提包的穿搭，可見其設計百搭迷人、魅力無窮。
Versac的2023年秋冬新包款Greca Goddess Top Handle手提包，以品牌特色希臘迴紋點綴，手提包可揹可提，是以精湛的義大利皮革工藝打造的立體包款，包身俐落弧線與斜角末端管狀皮革提把完美呼應。包包上裝飾代表無限和團結的Versace經典希臘迴紋圖案，下方則為Versace標誌金屬飾牌，兩者均添上華麗的金色。其他精巧細節包括皮革肩帶、內袋和磁扣等。Greca Goddess Top Handle手提包共推出中型和小型包款兩種尺寸，均提供平滑小牛皮或鱷魚皮壓紋義大利小牛皮款式兩種選擇。
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