身份證字號對中「4數字」任2碼 王品牛排套餐免費升級

歲末年終別忘了用大餐犒賞自己，即日起「王品牛排」推出冬季海陸美饌「澳洲和牛法蘭克牛排」、「黑松露紐約客佐嫩煎干貝」及「澳洲和牛佐嫩煎干貝」，共3道新主餐款待顧客。即日起到11月30日，身份證字號符合「1、9、9、3」任2碼，平日出示證件到店消費單人套餐，消費1,590元套餐，即可升級任一款1,790元套餐；消費1,790元套餐，則可升級1,990元套餐（10%服務費另計）。

結合豐富味覺與優雅視覺，「王品牛排」冬季菜單推出「澳洲和牛法蘭克牛排」、「黑松露紐約客佐嫩煎干貝」及「澳洲和牛佐嫩煎干貝」寵客。「澳洲和牛法蘭克牛排」肉質細緻，佐特製奶油白醬提味，鮮甜不膩口。「黑松露紐約客佐嫩煎干貝」香煎濕式熟成紐約客，散發迷人脂香，搭濃郁黑松露及飽滿干貝，讓饕客一吃就愛上。「澳洲和牛佐嫩煎干貝」以豐潤油花的澳洲和牛搭配香煎干貝，海陸雙饗超滿足。套餐也新添黑森林提拉米蘇千層、草莓戀人白乳酪塔兩道療癒系甜點，及英國皇室御用TWININGS 唐寧茶，為餐點畫下完美句點。

此外，位於台中的頂級牛排品牌「THE WANG」即日起在晚餐時段限量供應火鉗酒，侍酒師將丁香、白荳蔻、八角等香料入紅酒熬煮，以火鉗架起方糖點燃添視覺感，搭配炙烤乾式熟成丁骨牛排，提升味蕾風味。

緊抓年末聚餐潮，「來滋烤鴨」11月17日起到明年2月29日，推出冬季限定「椒香冒菜鴨套餐」、「金湯酸菜鴨套餐」，售價899元。「椒香冒菜鴨」以多種辛香料、花椒及中藥材，熬製出濃厚香辣湯底，是愛吃辣的朋友必吃餐點。「金湯酸菜鴨」則用老壇酸菜與高湯熬煮，口感厚實帶有薑的暖香，冷天大口吃鴨超暖胃。