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海淘日貨新選擇！日本最大手作電商市集minne byGMO Pepabo進駐比比昂

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
日本最大手作電商市集minne進駐比比昂，獨家聯手空降2023亞洲手創展。圖／Bibian比比昂提供
日本最大手作電商市集minne進駐比比昂，獨家聯手空降2023亞洲手創展。圖／Bibian比比昂提供

喜歡買日貨的消費者又有新選擇！PChome網路家庭集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」再譜跨境海淘新篇章，繼日前與日本規模最大的文創設計與手工藝品電商市集minne byGMO Pepabo展開合作，成為日本GMO Internet集團正式授權的跨境銷售平台後，今天（11月15日）再宣布聯手亞洲規模最大手創展POPUPASIA，三方將共同拓展台日文創商機。

比比昂株式會社社長羅薇琳指出：「比比昂與minne的合作，不單僅是提供完善的跨境銷售資源，協助日本優質的文創商品跨境銷售進台灣，同時也拓展台灣跨境網購的產品選擇多樣性。本次，比比昂再進一步攜手minne與亞洲手創展合作，期望未來能結合各自的資源與優勢，輔導台灣的文創品牌進軍日本市場。」

2023亞洲手創展將於11月16日至11月19日在台北松山文創園區盛大開展，每年的亞洲手創展都吸引不少日本品牌參展，今年更是首次迎來日本最大手作電商市集minne的進駐，minne與比比昂將於現場帶來獨特的日本手創品，像是有以富士山造型為特色的生活瓷器品牌、絕美靈動的金魚手工品、氣質可愛的花朵配件等．讓喜愛日式手作質感的消費者不用飛出國也能線下嘗鮮逛、線上盡情買。台灣消費者只要透過比比昂「隨選即買」服務，即可盡情選購minne平台上超過89萬個職人創作者和品牌、逾1,696萬件作品，涵蓋包袋、飾品、衣服、鞋子，到家具、工藝品、居家裝飾品，甚至包含具有時代魅力的古董、復古商品等獨特商品。

比比昂為歡慶三方合作，特別祭出三大優惠活動：即日起至11月19日比比昂會員專屬折扣碼，可以優惠價格購買亞洲手創展門票（優惠價格：票面價格折20元）。即日起至11月30日註冊／登入比比昂會員即贈「minne專屬¥1,000日幣折價券」2張，透過「隨選即買」服務購買minne商品，商品金額滿¥1,500日幣即可使用。即日起至11月30日，比比昂隨選即買指定雜貨手作店家，訂單金額滿11,111日幣現折5%OFF優惠（上限¥2,000日幣）。

●附註：詳細優惠活動內容依網頁公告為準。

日本 文創 品牌

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