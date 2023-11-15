快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

紡織富二代自創台虎啤酒 吳祖倫坦承抽大麻：小孩出生已沒吸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鞋控準備！京站周年慶女鞋1折起、限時1天10元價入手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場周年慶於11月22日起登場，卡友限定首五日（11/22-11/26)享全館消費滿3800元送500元抵用券。圖／京站提供
京站時尚廣場周年慶於11月22日起登場，卡友限定首五日（11/22-11/26)享全館消費滿3800元送500元抵用券。圖／京站提供

全台周年慶將進入最後一輪，主打年輕客層與餐飲的京站時尚廣場周年慶於11月22日起登場，卡友限定首五日（11/22-11/26)享全館消費滿3800元送500元抵用券，再享刷JCB實體信用卡滿1萬2000元再加送1000元現金禮券。周年慶期間卡友全館消費滿6千元可抽獎，獎項為NISSAN KICKS e-POWER汽車、智能家電與東京、曼谷等旅遊獎項。

京站眾多日系品牌養成不少主顧客，周年慶開跑前，11月20日再開出北部獨家日本最大服飾餐飲選貨集團BAYCREW'S GROUP旗下服飾品牌JOURNAL STANDARD relume，販售男女服飾、男女小物、鞋款、日本香氛品牌APFR等，開幕期間全面9折，單筆消費滿5千可現抵5百，讓京站日系服飾陣容更多元。

周年慶首五日推出萬雙女鞋、禦寒外套3折起，甚至有女鞋推出1、2折的超低價、千元有找就可帶新鞋回家。此外，B1女鞋專區也在周年慶前完成改裝，專區提供千雙女鞋與萬件飾品，包含日本專櫃女裝品牌「MISCH MASCH」全台首櫃進駐京站，周年慶期間商品全面特價再9折、滿3千現折3百。另有AS集團旗下女鞋品牌「BYHUE」新櫃進駐。12月11日限時一天，京站Q卡友扣10點就能以10元購買鞋款或飾品等百件指定商品（限量150份）。日系女鞋「Oriental TRaffic」於11月22日至11月26日單筆滿3800元，就送MISCH MASCH指定服飾一款（限量50款）。

微風台北車站周年慶已展開，至11月29日前天天推出指定美食買一送一，憑單筆消費滿500元發票，可參加轉轉樂一次，有機會抽中Sony 單件式揚聲器，以及眾多美食優惠券等獎項。

新光三越周年慶最終場，台北站前店周年慶11月30日起展開，除了滿額回饋外，推出扣skm points 100點可抽價值逾10萬元的日本雙人行或韓國釜山來回機票。另有北車商圈最大耶誕樹首次現身，今年以「寶可夢的耶誕樂園」為核心概念，除了有10米高巨型耶誕樹之外，更有特別從日本引進的6米高巨型皮卡丘，大展皮卡丘魅力。

京站B1女鞋區周年慶前改裝新登場。圖／京站提供
京站B1女鞋區周年慶前改裝新登場。圖／京站提供
ORiental Traffic經典繞踝尖楦瑪麗珍鞋原價3980元，1.2折特價500元。圖／京站提供
ORiental Traffic經典繞踝尖楦瑪麗珍鞋原價3980元，1.2折特價500元。圖／京站提供
GDC真皮尖頭簡約圓釦磨砂感平底包鞋原價4680元，2.1特價990元。圖／京站提供
GDC真皮尖頭簡約圓釦磨砂感平底包鞋原價4680元，2.1特價990元。圖／京站提供
Timberland LOGO大學T原價2990元，特價990元。圖／京站提供
Timberland LOGO大學T原價2990元，特價990元。圖／京站提供

周年慶 京站 日本

延伸閱讀

第二波促銷開打 SOGO周年慶 買氣看好

SOGO台北店周年慶如何挺住出國潮？對價格執著是關鍵

新竹巨城15公尺高耶誕樹絕美亮相 壓軸周年慶將開跑

高回饋拚電商 SOGO台北店周年慶首日創造13.2億業績

相關新聞

李棟旭、陳昊森、周渝民 完美示範秋冬男裝美拉德穿搭

2023秋冬流行的「美拉德穿搭」，以大地色系為代表顏色，混搭不同深淺的棕色、咖啡色、焦糖色、卡其色、杏色、米色服飾與配件...

質感換季！無印良品讓你暖身體又暖胃　火鍋湯底優惠中

氣溫正式轉冷，居家中也要跟著換季，想要質感地轉換為冬季，MUJI無印良品推出多款居家服飾與寢織系列，另外暖身體也要暖胃，...

7-ELEVEN打造限定全新口味「統一布丁霜淇淋」！販售門市查詢看這裡

7-ELEVEN與統一布丁攜手打造限定霜淇淋全新口味「統一布丁霜淇淋」的消息，昨晚（11月14日）就已在社群掀起熱烈討論...

年底跑趴金銀寶石閃亮上身！FERRAGAMO銀色禮讚

FERRAGAMO推出全新2023 HOLIDAY系列，為歲末佳節呈獻一系列洋溢歡欣氣息的時尚單品，以璀璨的銀色和閃亮的...

誠品書店2023十大暢銷書榜公布 焦慮世代追求與自己和解

誠品書店公布2023年度中文TOP 10暢銷書榜，隨著科技焦慮、社群焦慮、容貌焦慮等社會現象，心理療癒類作品持續霸榜，「...

趙露思摘VERSACE代言新包已上手 休閒正式都行也太好搭

凡賽斯（Versace）日前宣布，演出《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》 的大陸女星趙露思出任全球品牌大使，趙露思也立刻在社群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。