鞋控準備！京站周年慶女鞋1折起、限時1天10元價入手

全台周年慶將進入最後一輪，主打年輕客層與餐飲的京站時尚廣場周年慶於11月22日起登場，卡友限定首五日（11/22-11/26)享全館消費滿3800元送500元抵用券，再享刷JCB實體信用卡滿1萬2000元再加送1000元現金禮券。周年慶期間卡友全館消費滿6千元可抽獎，獎項為NISSAN KICKS e-POWER汽車、智能家電與東京、曼谷等旅遊獎項。

京站眾多日系品牌養成不少主顧客，周年慶開跑前，11月20日再開出北部獨家日本最大服飾餐飲選貨集團BAYCREW'S GROUP旗下服飾品牌JOURNAL STANDARD relume，販售男女服飾、男女小物、鞋款、日本香氛品牌APFR等，開幕期間全面9折，單筆消費滿5千可現抵5百，讓京站日系服飾陣容更多元。

周年慶首五日推出萬雙女鞋、禦寒外套3折起，甚至有女鞋推出1、2折的超低價、千元有找就可帶新鞋回家。此外，B1女鞋專區也在周年慶前完成改裝，專區提供千雙女鞋與萬件飾品，包含日本專櫃女裝品牌「MISCH MASCH」全台首櫃進駐京站，周年慶期間商品全面特價再9折、滿3千現折3百。另有AS集團旗下女鞋品牌「BYHUE」新櫃進駐。12月11日限時一天，京站Q卡友扣10點就能以10元購買鞋款或飾品等百件指定商品（限量150份）。日系女鞋「Oriental TRaffic」於11月22日至11月26日單筆滿3800元，就送MISCH MASCH指定服飾一款（限量50款）。

微風台北車站周年慶已展開，至11月29日前天天推出指定美食買一送一，憑單筆消費滿500元發票，可參加轉轉樂一次，有機會抽中Sony 單件式揚聲器，以及眾多美食優惠券等獎項。

新光三越周年慶最終場，台北站前店周年慶11月30日起展開，除了滿額回饋外，推出扣skm points 100點可抽價值逾10萬元的日本雙人行或韓國釜山來回機票。另有北車商圈最大耶誕樹首次現身，今年以「寶可夢的耶誕樂園」為核心概念，除了有10米高巨型耶誕樹之外，更有特別從日本引進的6米高巨型皮卡丘，大展皮卡丘魅力。