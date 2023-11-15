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響應國際蔬食日！全家便利商店「植覺生活、FamiCollection」推8款低碳蔬食新選擇

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
為提倡低碳飲食、響應國際蔬食日，全家便利商店蔬食品牌「植覺生活」與自有品牌「FamiCollection」即日起端出8款蔬食商品，囊括微波主食、輕食小吃、冷凍滷味、常溫調理包等4大類型。圖／全家便利商店提供
為提倡低碳飲食、響應國際蔬食日，全家便利商店蔬食品牌「植覺生活」與自有品牌「FamiCollection」即日起端出8款蔬食商品，囊括微波主食、輕食小吃、冷凍滷味、常溫調理包等4大類型。圖／全家便利商店提供

為提倡低碳飲食、響應11月25日國際蔬食日，全家便利商店蔬食品牌「植覺生活」與自有品牌「FamiCollection」即日起端出8款蔬食商品，囊括微波主食、輕食小吃、冷凍滷味及常溫調理包4大類型。「植覺生活」推出黑松露佐野菇黑纖飯、羅勒菠菠植蔬堡、松露起司烘蛋捲、少一杯雙拼及雙起司蔥抓餅等5款鮮食新品；FamiCollection常溫調理包則有筍丁素肉燥、蔬食素咖哩、素麻婆豆腐等3款，11月28日前買2件再享79折；飲食方面，即日起至11月28日私品茶燕麥奶紅茶可享第2杯7折優惠，「全家」App「優惠趣」更推出限時搶券活動，可獲得蔬食新品6折、指定商品7折起的優惠券，希冀透由美味商品與趣味體驗，邀全台600萬彈性蔬食客享受更「植」覺的生活。

看好近年蔬食族群增長及年輕化趨勢，「全家」於今年7月推出蔬食品牌「植覺生活」並端出多款新品，上市兩周全系列即熱銷50萬份，現更率先響應11月25日國際蔬食日，即起推出5款鮮食新品，嚴選在地池上黑纖米、后里瓶栽杏鮑菇等可溯源低碳食材入料；「黑松露佐野菇黑纖飯」以黑纖米拌飯搭配秀珍菇與松露蘑菇醬，風味濃郁；「羅勒菠菠植蔬堡」以煙燻植物肉排堡與青醬黑胡椒炒菠菜組成；「松露起司烘蛋捲」以濃郁蕈菇白醬搭配黑松露醬、黑美人菇與滑嫩烘蛋，11月28日前搭配義美古早傳統豆奶再折10元；另有冷凍蔬食滷味「少一杯雙拼」及經典不敗的「雙起司蔥抓餅」。

為邀請更多消費者加入彈性蔬食客的行列，「全家」更進一步滿足蔬食客的餐桌需求，自有品牌FamiCollection端出筍丁素肉燥、蔬食素咖哩、素麻婆豆腐等3款常溫調理包，使用後殺菌技術真空包裝保存品質與美味，居家囤貨更便利，簡單復熱即可隨時應援小家庭餐桌；此外，亦可與FamiCollection藜麥多穀飯、素油飯或頂級黑纖米等盒裝米飯隨心搭購，11月28日前任選2件可享79折優惠。

「全家」蔬食品牌「植覺生活」以「植」與「覺」兩大核心，同時滿足追求環保的Vegan純素主義者及因宗教信仰茹素的蔬食族群，推出中西式等多元口味的鮮食商品。「全家」更於關渡慈濟園區打造全台規模最大、品項數最多的「全蔬食便利商店」，提供蔬食族群多元豐富、便利採買的購物管道；據觀察，「全家」關渡慈濟店之乳飲品、蛋品、蔬菜與水果每月銷售穩定成長，同時店內獨家導入近30款善菓集團中西式冷凍蔬食商品，種類豐富及便於囤貨的特性，受廣大蔬食客喜愛，更穩定占該店營收1成，顯見「全蔬食便利商店」已成為周邊鄰里蔬食族群日常採購的生活站點。同時每月2日、22日「植覺日」更於會員App「隨買跨店取」推出蔬食飯糰3入8折優惠活動。

「全家」更化身為最友善蔬食的便利商店，不僅「植覺生活」鮮食商品於全台4,200間「全家」店舖販售，商品更分別印上6款友善蔬食標示，將全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素等蔬食種類以繽紛色塊標示區隔，識別更清晰；會員App地圖趣「蔬食生鮮地圖」可一指查找鄰近店舖的所有蔬食商品庫存；「食在購安心」則具備依個人飲食需求一鑑查詢素食種類、Clean Label潔淨標章、不含過敏原或適合卡路里的商品等多重應用性，受蔬食客及廣大健康飲食族群喜愛，同時串連動態庫存系統，方便查找販售該鮮食商品的鄰近店舖庫存，上線迄今已累計50萬人次使用。

全家便利商店App地圖趣「蔬食生鮮地圖」可一指查找鄰近店舖的所有蔬食商品庫存。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App地圖趣「蔬食生鮮地圖」可一指查找鄰近店舖的所有蔬食商品庫存。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於關渡慈濟園區打造全台規模最大、品項數最多的「全蔬食便利店」，店內獨家導入的善菓集團冷凍蔬食商品更穩定占該店營收1成，已成為周邊鄰里蔬食族群日常採買的生活站點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於關渡慈濟園區打造全台規模最大、品項數最多的「全蔬食便利店」，店內獨家導入的善菓集團冷凍蔬食商品更穩定占該店營收1成，已成為周邊鄰里蔬食族群日常採買的生活站點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiCollection端出筍丁素肉燥、蔬食素咖哩、素麻婆豆腐等3款常溫調理包，簡單復熱即可隨時應援小家庭餐桌，亦可與藜麥多穀飯、素油飯或頂級黑纖米等盒裝米飯隨心搭購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiCollection端出筍丁素肉燥、蔬食素咖哩、素麻婆豆腐等3款常溫調理包，簡單復熱即可隨時應援小家庭餐桌，亦可與藜麥多穀飯、素油飯或頂級黑纖米等盒裝米飯隨心搭購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「黑松露佐野菇黑纖飯」以黑纖米拌飯搭配秀珍菇與松露蘑菇醬，風味濃郁，售價95元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「黑松露佐野菇黑纖飯」以黑纖米拌飯搭配秀珍菇與松露蘑菇醬，風味濃郁，售價95元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「食在購安心」具備依個人飲食需求一鑑查詢素食種類、Clean Label潔淨標章、不含過敏原或適合卡路里的商品的特性，更串連動態庫存系統，方便查找販售該鮮食商品的鄰近店舖庫存，上線迄今已累計50萬人次使用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「食在購安心」具備依個人飲食需求一鑑查詢素食種類、Clean Label潔淨標章、不含過敏原或適合卡路里的商品的特性，更串連動態庫存系統，方便查找販售該鮮食商品的鄰近店舖庫存，上線迄今已累計50萬人次使用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「植覺生活」鮮食商品分別印上6款友善蔬食標示，將全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素等蔬食種類以繽紛色塊標示區隔，識別更清晰。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「植覺生活」鮮食商品分別印上6款友善蔬食標示，將全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素等蔬食種類以繽紛色塊標示區隔，識別更清晰。圖／全家便利商店提供
全家便利商店率先響應國際蔬食日，即起推出多款中西式鮮食新品，「少一杯雙拼」為少見冷凍蔬食滷味，素米血與特選杏鮑菇結合濃郁塔香，11月22日上市，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店率先響應國際蔬食日，即起推出多款中西式鮮食新品，「少一杯雙拼」為少見冷凍蔬食滷味，素米血與特選杏鮑菇結合濃郁塔香，11月22日上市，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「羅勒菠菠植蔬堡」以煙燻植物肉排堡與青醬黑胡椒炒菠菜組成，售價55元 ；「松露起司烘蛋捲」以濃郁蕈菇白醬搭配黑松露醬、黑美人菇與滑嫩烘蛋，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「羅勒菠菠植蔬堡」以煙燻植物肉排堡與青醬黑胡椒炒菠菜組成，售價55元 ；「松露起司烘蛋捲」以濃郁蕈菇白醬搭配黑松露醬、黑美人菇與滑嫩烘蛋，售價69元。圖／全家便利商店提供
響應國際蔬食日，全家便利商店「植覺生活」推出黑松露佐野菇黑纖飯、羅勒菠菠植蔬堡、松露起司烘蛋捲、少一杯雙拼及雙起司蔥抓餅等5款鮮食新品；另有筍丁素肉燥、蔬食素咖哩、素麻婆豆腐等3款FamiCollection常溫調理包。圖／全家便利商店提供
響應國際蔬食日，全家便利商店「植覺生活」推出黑松露佐野菇黑纖飯、羅勒菠菠植蔬堡、松露起司烘蛋捲、少一杯雙拼及雙起司蔥抓餅等5款鮮食新品；另有筍丁素肉燥、蔬食素咖哩、素麻婆豆腐等3款FamiCollection常溫調理包。圖／全家便利商店提供
全家便利商店關渡慈濟店導入2台海島型冷凍櫃，販售善菓集團5大品牌「禪風茶樓、蔬慕、上善豆家、善菓屋、善菓蔬食」之中西式冷凍蔬食商品，提供逾千項商品供蔬食客選購。圖／全家便利商店提供
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