引進印度移工 網友憂台灣成「性侵島」？ 勞部：不該有種族偏見

我國將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），勞動部表示，引進印度移工是為因應產業缺工補充人力，將循序按照我國規定引進，並無外電報導立即引進10萬印度移工之說。對於有網友憂心開放印度移工，將造成台灣治安問題，勞動部也提醒，印度勞工足跡遍及多國，不應對特定國家預設性別及種族偏見。

有網友以「開放10萬印度移工，台灣要變性侵島！？」為題指稱印度是不尊重女性的國家，在印度每15分鐘就有女性遭受侵害，卻不見印度政府作為，現今台灣要開放引進10萬名印度移工，恐帶來社會治安的問題。

對此，勞動部說，據了解，印度勞工赴全世界各國工作約近1800萬人，工作國家遍及歐美亞地區，包括澳洲、日本、新加坡、美國、英國、沙烏地阿拉伯等國，我國目前也有印度勞工從事專業工作約計2700人，包含高科技產業等業別，工作表現獲雇主肯定。全球多個國家都有引進印度勞工經驗，不應對特定國家勞工預設性別及種族偏見。另我國與印度經貿關係緊密，且印度為新南向重要國家，雙邊推展勞工合作關係是重要工作之一。

針對外媒提及，台灣將引進10萬名印度移工，勞動部說，我國與印度簽署MOU後，台印度雙方仍須透過工作層級會議，討論後續開放行業數額、移工資格條件、雙邊法規調適及引進作業流程等配套，且就業服務法規已明定，移工必須有當地國行為良好證明（無犯罪紀錄），始能申請簽證來台，引進勞工素質及條件均需符合規定。勞動部進一步強調，移工引進將採循序漸進、穩健務實態度，審慎規畫開放，並無外電所稱立即引進10萬印度移工的情形。

此外，對於印度移工語言能力、專業能力、學經歷及行為良好等資格條件，以及妥善規範印度移工來源地區等，勞動部也會納入審視評估，以符合我國需求。勞動部強調，將秉持互惠互利基礎，並在不影響國人就業、社會安定、健康防疫等前提下，與印度方持續協商後續進程，以符合國家整體利益。