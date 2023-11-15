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星宇航空舊金山12月首航 限期送海洋拉娜限定化妝箱

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
Nicole+Felicia打造「手工高訂臻藏化妝箱」，以LA MER經典綠色為主色（圖為設計師Nicole）。圖／星宇航空提供
Nicole+Felicia打造「手工高訂臻藏化妝箱」，以LA MER經典綠色為主色（圖為設計師Nicole）。圖／星宇航空提供

星宇航空舊金山航線12月16日首航，初期每周3班，預計明年3月增為每日1班。歡慶開航，星宇航空表示，攜手保養品牌LA MER海洋拉娜、禮服設計師品牌Nicole+Felicia，獻上海洋拉娜25周年紀念限定「手工高訂臻藏化妝箱」，內含經典保養品組，提供今年12月16日至2024年1月20日，由台北出發前往舊金山的頭等艙、商務艙乘客。

星宇航空指出，手工高訂臻藏化妝箱為海洋拉娜為慶祝25周年，特別與全球高訂設計師服裝品牌Nicole+Felicia聯手打造。Nicole+Felicia為立足台灣、由台灣婚妙品牌二代張方瑜（Felicia）、張方綺（Nicole）共同創立；今年歌手泰勒絲（Taylor Swift）演唱會即身著Nicole+Felicia高級訂制服，登場瞬間成全球熱門焦點。

星宇航空說，Nicole+Felicia打造、全球限量的「手工高訂臻藏化妝箱」，以LA MER經典綠色為主色，由設計師將婚紗中最要求的細膩美感，轉化為一針一線的手工觸感，典雅細緻，限時限量回饋給LA MER的VIP及搭乘星宇航空由台北出發前往舊金山的頭等艙、商務艙旅客，內容物包含明星商品：海洋拉娜潔膚凝膠30ml、超能修護精華露15ml、濃萃修護精華3ml、海洋拉娜乳霜7ml、品牌化妝鏡。

星宇航空表示，舊金山航線12月16日首航，以新世代客機A350執飛，初期飛航每周三班（周二、周四、周六）；隨機隊陸續交機，預計明年3月增為每日1班。

星宇航空慶舊金山航線12月16日開航，再攜手LA MER海洋拉娜，與禮服設計師品牌Nicole+Felicia，獻上「手工高訂臻藏化妝箱」。圖／星宇航空提供
星宇航空慶舊金山航線12月16日開航，再攜手LA MER海洋拉娜，與禮服設計師品牌Nicole+Felicia，獻上「手工高訂臻藏化妝箱」。圖／星宇航空提供

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