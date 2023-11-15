全聯「蘋果素描賞析」文案太神了 網讚：刷新三觀

屢推出神級文案的「全聯福利中心」臉書粉專，針對全聯青森蘋果季活動，發布「第一屆超專業蘋果素描大賽」的得獎作品深度賞析。佳作至銅獎的作品多為寫實風格，但金、銀獎都是塗鴉風格、讓人看了嘴角失守。尤其金獎作品放大絕，認真搞笑的文案讓網友盛讚「真的好有才」。

「全聯福利中心」粉專公布的蘋果素描作品，4名佳作的作品符合一般人認為的素描，不過也出現蘋果切面的呈現像極了貓頭鷹的神情，文案寫，「這是一件極具爭議的作品，是草鴞還是蘋果爭執不休」、「最終由動物與植物學家幾番審查其蒂頭、斑紋，判斷為優秀的弘前富士蘋果」、「好作品，終究是能振翅而飛」。

銀獎作品是勾勒幾筆的蘋果圖案，漫畫風格還算能辨識出是蘋果。評審文案則是，「極簡主義下的濃墨重彩，刻意不畫影子，讓蘋果更顯輕盈」、「背景大量的留白，凸顯出青森蘋果在經過嚴格篩選後能被採收的數量稀少，品質保證」。

至於金獎的蘋果素描像是孩童塗鴉作品，畫紙疑似回收紙再利用。評審讚譽「畫者在展現幾筆就能完成的自信之餘，大膽加入畫龍點睛的made in Japan，蒼勁的筆鋒，追本溯源的精神令人十分驚艷」。