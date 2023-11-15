聽古典音樂也可以笑翻天 義大利「爆肚二人組」來台

2019年，來自義大利的「爆肚二人組」來台演出，善於顛覆古典音樂的兩人把打噴嚏亂丟衛生紙的橋段放在演出中。「沒想到幾個月後，傳染病竟然成了一場全球的惡夢。」小提琴家布萊德·拉普（Brad Repp）回憶往事相當感慨。疫情過後，人類更需要讓你開口大笑的正能量。暌違四年，「爆肚二人組」再度來台、再度顛覆古典音樂，希望讓大家笑到爆肚。

「Duo Baldo爆肚二人組」由小提琴家布萊德·拉普和鋼琴家艾爾多·堅提列奇（Aldo Gentileschi）組成，以鋼琴與小提琴二重奏形式演出。兩人結合古典音樂與喜劇表演，以笑料百出的幽默橋段，拉近了古典音樂與觀眾的距離。兩人2018年、2019年來台演出，圈粉無數，掀起一股爆肚熱潮。

突如其來的疫情，讓全世界都進入了靜止的狀態，這讓爆肚二人組少了現場與觀眾互動的演出機會，但也趁這段休息的時間，練習了更多新的曲目。拉普表示，一開始也很擔心觀眾們是不是會忘了他們，但是當各國逐漸開放邊境限制後，他們的巡演意外獲得更大的迴響。讓經歷疫情的人們在優美的古典音樂旋律與笑聲不斷的橋段中，獲得療癒與放鬆的力量。

為什麼有這麼多有趣的點子？「因為我們都還沒有長大！12歲的孩子可能都比我們還嚴肅！」爆肚二人組希望跳脫傳統古典音樂必須嚴肅端莊的刻板印象，讓音樂玩出更多樂趣與可能性。

古靈精怪的兩人，形容國家音樂廳是「讓我們感到震懾而敬畏的演奏場所。」布萊德表示，當你走上舞台，環顧四周，你會覺得這個地方是有生命的。「它會教你如何去感受這場地給你的反應，讓你更專注在聲音上；如何拉琴，如何在舞台上表演。」

●「爆肚二人組—義大利鋼琴小提琴幽默音樂會」16日19:30於台北國家音樂廳；21日19:30於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。