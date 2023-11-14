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亞伯樂聯手米其林綠星好嶼 限量小批次雙桶原酒搶先喝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
亞伯樂「原嶼伯樂 品酩饕宴」米其林原味獨獻踩在土地上的氣息。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂「原嶼伯樂 品酩饕宴」米其林原味獨獻踩在土地上的氣息。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以珍稀100%雙桶熟成工藝聞名市場的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂（Aberlour），聯手勇奪2023年米其林綠星好嶼HOSU主廚李易晏（iAN Lee）推出「原嶼伯樂 品酩饕宴」，蘊藉土地永續精神的精采宴席，呼應餐飲潮流，採集並提引在地真實原味，引領伯樂進入純粹的味蕾世界。

經典雙桶擄獲各界好評，「原嶼伯樂 品酩饕宴」延續此股能量，伯樂在此品酩會中，可展開一次精采跌宕的亞伯樂雙桶系列風味旅行。亞伯樂經典100%雙桶系列，以14年與12年聞名，呈現自然風味與精工釀造的協調平衡，而A'BUNADH則展露醇厚且深邃風格，更有馥郁飽滿的A'bunadh Alba交織果香與蜂蜜香調，經典雙桶綽約本色與擅用在地食材的好嶼，演繹出超乎期待的味蕾歷險，絕對讓威士忌行家留下難得一遇的深刻印象。

本次入席「原嶼伯樂」品酩會的賓客，更可優先品酩亞伯樂即將於12月僅於指定店點上市的限量珍罕15年小批次雙桶原酒威士忌或亞伯樂17年小批次雙桶原酒威士忌。此兩個酒款是亞伯樂首次將首席調酒師團隊完美雙桶平衡的勾兌比例標示於瓶標之上，每瓶酒標上都標註專屬批次編號，全球限量推出，極具收藏性，滴滴珍貴且獨一無二。採原桶強度裝瓶，古法非冷凝過濾，重現猶如老饕桶邊品飲的多層次原始風味感受，是所有伯樂都想一品為快的夢幻逸品。

在餐點設計方面，好嶼HOSU主廚李易晏爬梳追尋臺灣各地特色食材，以西方料理手法賦予食材全新面貌，打造100％客製獨獻伯樂專屬菜單。

這場盛宴將帶您走入亞伯樂的世界，感受來自蘇格蘭原始地景和精湛工藝的風味，透過一頓餐的體驗，感受一場來自蘇格蘭迷人原始地景與細膩的匠人工藝的愉悅盛宴，好嶼及亞伯樂交織而成的傳奇故事。

◎活動資訊

．地點： 好嶼HOSU（台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄14號）

．時間：12月2日（六）～12月16日（六)

．午場12：00伯樂入席｜12：30 開席

．晚場18：30 伯樂入席｜19：00 開席

．詳情請洽：ACCUPASS活動網址

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂「原嶼伯樂 品酩饕宴」米其林原味獨獻19世紀的一場大火。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂「原嶼伯樂 品酩饕宴」米其林原味獨獻19世紀的一場大火。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂聯手米其林綠星餐廳好嶼主廚李易晏，打造100％客製獨獻伯樂專屬菜單。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂聯手米其林綠星餐廳好嶼主廚李易晏，打造100％客製獨獻伯樂專屬菜單。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂原嶼伯樂全產品，呈現來自蘇格蘭原始地景和精湛工藝的風味。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂原嶼伯樂全產品，呈現來自蘇格蘭原始地景和精湛工藝的風味。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

食材 蘇格蘭

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