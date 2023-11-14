高原騎士攜手《權力遊戲》演員 合拍奧克尼群島紀錄片

英國極北之境的奧克尼群島，孕育自1798年誕生至今的Highland Park高原騎士，不僅是蘇格蘭歷史最悠久的酒廠，更擁有位居北緯59度、蘇格蘭最北的威士忌蒸餾廠之名。今年適逢酒廠成立225周年，Highland Park高原騎士攜手《權力遊戲》演員Gwendoline Christie，合作拍攝《奧克尼群島的故事》影片，以紀錄片形式深入探索奧克尼群島的傳奇與Highland Park高原騎士酒廠中絕妙的釀酒工藝。

Gwendoline Christie向來以其演員、模特兒的雙重身份於演藝界嶄露光芒。她勇於挑戰的精神及創造力與屢獲殊榮的Highland Park高原騎士單一麥芽威士忌，產生了巧妙的呼應契合，同在追求自我實現的路上，以獨特之姿開創非凡旅程。

在《奧克尼群島的故事》紀錄片中，Christie帶領著觀眾深入瞭解將Highland Park高原騎士形塑成今日卓越威士忌的奧克尼島自然環境與傳統釀造工藝。她的足跡遍布了著名的地質景點霍比斯特沼澤（Hobbister Moor），令人嘆為觀止的石楠花沼澤山丘，為地面下的泥煤注入了濃郁石楠花香，造就了Highland Park高原騎士單一麥芽威士忌獨有的煙燻和微妙的石楠花蜜香風味，進而顯著地從諸多蘇格蘭威士忌酒品之中脫穎而出。

她特別分享：「奧克尼群島擁有令人著迷的壯闊風景，我能夠親身探索這片土地，瞭解環境、人文與工藝是如何影響Highland Park高原騎士威士忌的傳統、風味和精神。我自己習慣從身邊的環境中汲取靈感，本次合作令我著迷於深入研究高原騎士的歷史，也讓我了解到高原騎士是如何被奧克尼群島這片壯美環境所深刻影響著。」

Highland Park高原騎士全球品牌總監Paul Condron更表示：「我們邀請Gwendoline Christie親自體驗奧克尼群島的魅力，並一同慶祝高原騎士成立第225周年。透過她獨具地眼光與視角，展示高原騎士與島嶼的特殊關係，以及在製作過程中融合了哪些重要元素，方能成就高原騎士的威士忌如此獨特與令人讚賞。在本次合作中，我們也深刻感受到Christie在表演上的創造力和挑戰自我的突破精神，我們認為她絕對是闡述並分享Highland Park高原騎士故事的最佳人選。」

藉由紀錄片，瞭解Highland Park高原騎士威士忌起源，同時品飲獨特風味的高原騎士15年、18年單一麥芽蘇格蘭威士忌，不論是資深鐵粉還是剛入手的新威士忌玩家們，肯定都會愛上這已釀造威士忌超過兩個世紀的傳奇酒廠，以及其歷久彌新的釀造工藝。

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