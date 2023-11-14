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世界咖啡沖煮冠軍輪番上陣！「根本在旅行」初登咖啡展

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「根本在旅行」中信店位於南港區經貿二路。圖／根本在旅行提供
「根本在旅行」中信店位於南港區經貿二路。圖／根本在旅行提供

全台首創「咖啡選物店」——「根本在旅行」首次加入2023台灣國際咖啡展的行列，將品牌精神延伸至咖啡展，不只帶來各家咖啡廳的特色烘焙豆子，自日本遠道而來的各店的主理人也將共襄盛舉，現場除了可以品嚐日本原汁原味的精品手沖咖啡外，還可以與烘豆師、冠軍咖啡師和主理人等近距離的接觸交流。

本次咖啡展將有2022世界咖啡沖煮冠軍Sherry、2021世界咖啡沖煮亞軍Bespoke Coffee Roasters畠山大輝、2019日本咖啡烘焙大賽季軍Mel Coffee文元政彥、2018世界咖啡烘焙亞軍豆ポレポレ仲村良行、日本咖啡沖煮大賽/杯測評審和珈屋小林和美、2022 Coffee Collection World Discover冠軍 About Us Coffee 澤野井泰成、藝伎獵人Saza Coffee鈴木太郎、Flap Coffee酒井貴博以及根本在旅行與若葉鯛魚燒創辦人Ryoko等咖啡界職人輪番站台。

非一般咖啡廳經營模式，「根本在旅行」開闢一條獨樹一格的道路，成為全台首創的「咖啡選物店」，代理日本各界冠軍咖啡豆，且引進海外不同產區特色的精品咖啡。

「根本在旅行」自日本最南端的沖繩開始，大阪、京都、神奈川、東京，皆有代理足跡。無論是2013世界烘豆冠軍、2016日本烘豆冠軍、2017日本烘豆冠軍，抑或是日本6間亞洲最佳Top咖啡廳的其中4間——Mel Coffee Roasters、LiLo Coffee Roasters、Glitch Coffee&Roasters、The Roastery by Nozy coffee，多達12間的日本各地知名職人咖啡品牌；將各路個性咖啡豆代理引進台灣，並同步促成台日合作的友好情誼，讓眾多喜愛咖啡的台灣消費者不用親自出國，也能複製那份美好。

【2023台灣國際咖啡展】

地點：南港展覽館2館「1樓P504攤位」

地址：台北市南港區經貿二路2號

日期：2023年11月17日至20日

時間：10:00~18:00

「根本在旅行」首次加入2023台灣國際咖啡展的行列。圖／根本在旅行提供
「根本在旅行」首次加入2023台灣國際咖啡展的行列。圖／根本在旅行提供
「根本在旅行」信義品牌概念店位於忠孝東路四段。圖／根本在旅行提供
「根本在旅行」信義品牌概念店位於忠孝東路四段。圖／根本在旅行提供

日本 烘焙 咖啡

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