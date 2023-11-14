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SOGO台北店周年慶如何挺住出國潮？對價格執著是關鍵

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
促銷火力猛，加上天冷助攻，讓遠東SOGO台北店周年慶來客、買氣都呈現正成長。記者沈昱嘉／攝影
促銷火力猛，加上天冷助攻，讓遠東SOGO台北店周年慶來客、買氣都呈現正成長。記者沈昱嘉／攝影

每年堅持只做12天周年慶的遠東SOGO台北店，因為回饋敢給，商品力、促銷力火力十足，讓SOGO主顧客死忠固守，一定要來買年度最強回饋周年慶這一檔，至今開跑已6天，但客流仍是川流不息，加上忠孝館超市周年慶期間天天推出買一送一、復興館打出美牛最低價，兩館超市強打最划算的日本長野麝香葡萄，已是超市必買標配，忠孝復興捷運站幾乎都可以看到民眾手上提的SOGO紙袋戰利品。加上周年慶開跑後即逢低溫報到，大力助攻服飾、寢具、暖冬家電買氣，讓業績呈現愈冷愈火熱。

氣溫驟降 最強助攻王

SOGO台北店今日起至11月20日展開周年慶第二波促銷，要買到年度最優惠，要把握最後這6天。SOGO資深副總吳素吟指出，相較同業今年周年慶較辛苦，台北店周年慶首五日業績仍成長2～3％，主要優勢在於氣溫下降，跟周年慶前相比氣溫降了10度，接下來溫度還會驟降，可說是帶動百貨冬衣服飾、寢具、暖冬家電最強的助攻王。消費者對溫度尤其敏感，只要氣溫一降，百貨就會出現添購保暖商品的人潮，大衣外套、冬被、電暖器等家電銷售才會開始跑。

另外，SOGO一貫秉持周年慶就是年度大回饋，除了商品本身折扣、信用卡回饋、樓面加碼、滿額加碼還有來店禮天天送，吳素吟笑說：「客人很聰明，知道哪裡優惠哪裡去，在SOGO購物會很忙，因為要忙著換各種回饋與贈品。」

復興館「逆市場」 來客、精品持續成長

今年百貨業一大挑戰就是出國潮，SOGO復興館店長許淑賢表示，民眾瘋出國，觀察同業周年慶，來客、精品業績都有受影響，本來復興開跑前也是戰戰兢兢，因為國際精品是復興館的業績主力，但因為今年有CUBE卡的加碼回饋、加上周年慶期間正值精品早春新品到位，精品貨量足就是業績保證，讓復興館周年慶期間來客數成長10%、精品業績成長15%，以及明年龍年結婚潮帶動精品婚戒熱賣成長3成，就連Louis Vuitton也首度推出婚戒系列搶市。加上歐系家電、按摩椅買氣復甦助攻家電業績達標，以上都讓復興館呈現出「逆市場」的現象，本來擔心的業種，目前都過關。

迎接倒數6天的周年慶第二波，復興館把握禦寒商機，推出男裝買大衣、皮衣、風衣三大類滿1萬5000元就送OSIM護眼樂（限量30台），並看好被胎特惠組銷量一定跑。政府節能家電補助到年底，冰箱、除濕機、冷暖空調都有在補助回饋裡，家電汰舊換新把握最後機會。美牛價格飆高，復興館city'super則端出美牛火鍋片買一送一、美國帶骨牛排每盒原價1800元，享特價850元等低於5折的優惠。

忠孝館黃金滿額加碼 激出500萬以上大單

男女裝業績是忠孝館全館最大業種、占比60％，天冷帶動服飾銷售，整體服飾有15%成長，化妝品也優於市場表現呈現5%成長，家用家電也有10%成長。旅遊商機帶動周年慶首四日賣出一千個旅行箱，主婦們最愛逛的Fresh Mart超市麝香葡萄狂賣二千串，SOGO霸氣指出，麝香葡萄備貨超過一萬串，就是要讓大家想吃都買得到。

黃金等大型擺件，更是忠孝館強項，至今黃金買氣業績成長6成。忠孝館店長賴必昌指出，今年忠孝館推出黃金商品買500萬，就送36萬SOGO商品券，這是其他百貨沒有的加碼回饋，客人自然就會來SOGO買。加上黃金抗通膨又保值，目前已經有2位消費滿500萬、600萬的黃金大單，接下來也有預約前來看商品的客人。另外，像是周大福推出的五龍金碗筷羹擺件，黃金打造的金碗、金湯匙、金筷子整組要價162萬元起，也被寵金孫的阿公阿嬤看上作為彌月禮，至今已賣掉3組。

經過第一波首6日的周年慶激戰，SOGO復興館創造21億業績、成長5%，全檔期12天目標為35億，預計可超標抵達。忠孝館周年慶可望達30億，加上敦化館，今年SOGO台北店周年慶業績往70億邁進。

周年慶期間天天推出買一送一的Fresh Mart超市，是主婦們的最愛。記者江佩君／攝影
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忠孝館Samsonite跨界Maison Kitsuné超萌「小狐狸」25英吋四輪旅行箱售價1萬7800元，11月16日首賣。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館美國VORNADO渦流循環電暖器原價4980元，特價3980元，限量50台。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館SNIDEL抽繩收腰連帽羽絨外套原價1萬1300元，優惠價6700元，限量15件。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館LA MER潤澤修護嫩唇組價值8400元，優惠價6200元。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館東京西川日本製玫瑰雙層毛毯單人140X200cm原價1萬5800元，優惠價6980元，限量100件。圖／遠東SOGO提供
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復興館GDC優雅釦飾粗跟靴原價8280元，特價3980元，限量30雙。圖／遠東SOGO提供
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復興館ALLSAINTS TROST騎士皮衣原價2萬5300元，特價2萬2770元，限量12件，於7樓服飾區達滿額門檻再送OSIM護眼樂，限量30台。圖／遠東SOGO提供
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復興館maje駝色立領大衣售價1萬6790元，限量5件，ONLY SOGO買貴奉送。圖／遠東SOGO提供
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復興館獨家Royal Copenhagen經典中式茶組原價9800元，優惠價6800元，限量20組。圖／遠東SOGO提供
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復興館city'super美國Prime牛五花肉火鍋片200g原價499元，特價買1送1限量50份，11月17日限定販售。圖／遠東SOGO提供
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敦化館MOSCHINO泰迪熊絨毛洋裝售價4萬6300元。圖／遠東SOGO提供
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周年慶 SOGO 業績

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