也太佛心！台灣品牌雙11賣57萬 加碼百萬捐出買森林

雙11剛過，許多品牌搶到不少商機，但有台灣品牌不僅公布自己的營收，還加碼做出永續環境的行為。台灣保養品牌綠藤生機，在雙11當天，下架官網所有產品，只保留「棲地保護捐款組」，當天官網收益為57萬930元，更宣布全部捐出給台灣環境資訊協會，並加碼到100萬，協力台灣環境資訊協會購地，來擴大自然棲地保護面積，推動環境信託，為台灣留下一片「永恆」森林。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示指出，透過環境信託，自然棲地將得以被永久留存，希望朝向「守護台灣 3% 棲地，維護生物多樣性」的願景。

根據相關的調查，全球森林觀察網（Global Forest Watch）統計，全球原生森林正以每年 375 萬公頃的速度消失中，在格拉斯哥氣候峰會 COP26 上，多達 141 個國家承諾在 2030 年前停止森林破壞砍伐，實現淨零森林砍伐。

綠藤共同創辦人暨永續長廖怡雯指出，從2016年起，就關注自然谷以及自然棲地保護議題，未來也將持續與台灣環境資訊協會深度合作，希望透過環境信託，為台灣留下更多永恆山林。