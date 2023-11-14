聽新聞
test
0:00 / 0:00
也太佛心！台灣品牌雙11賣57萬 加碼百萬捐出買森林
雙11剛過，許多品牌搶到不少商機，但有台灣品牌不僅公布自己的營收，還加碼做出永續環境的行為。台灣保養品牌綠藤生機，在雙11當天，下架官網所有產品，只保留「棲地保護捐款組」，當天官網收益為57萬930元，更宣布全部捐出給台灣環境資訊協會，並加碼到100萬，協力台灣環境資訊協會購地，來擴大自然棲地保護面積，推動環境信託，為台灣留下一片「永恆」森林。
台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示指出，透過環境信託，自然棲地將得以被永久留存，希望朝向「守護台灣 3% 棲地，維護生物多樣性」的願景。
根據相關的調查，全球森林觀察網（Global Forest Watch）統計，全球原生森林正以每年 375 萬公頃的速度消失中，在格拉斯哥氣候峰會 COP26 上，多達 141 個國家承諾在 2030 年前停止森林破壞砍伐，實現淨零森林砍伐。
綠藤共同創辦人暨永續長廖怡雯指出，從2016年起，就關注自然谷以及自然棲地保護議題，未來也將持續與台灣環境資訊協會深度合作，希望透過環境信託，為台灣留下更多永恆山林。
台灣環境資訊協會在2007年成立環境信託中心，參考日本、英國等國際信託組織做法，持續推廣環境公益信託，期許能繼續擴大生態保護工作，守護更多森林、濕地、海洋等棲地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言