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慶耶誕 LOEWE與京都陶藝聯手超可愛童趣又做慈善

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供

積極弘揚工藝的西班牙品牌LOEWE，今年耶誕佳節系列禮品，推出亮麗色彩及童趣洋溢的動植物圖 騰之作，以歡悅趣意筆觸迎接佳節到來。紀梵希（GIVENCHY）則是於2023年佳節展現「新優雅」風格，以沉穩獨特手法演繹男女正裝。

今年LOEWE禮品系列的焦點是品牌與京都スナ・フジタ（Suna Fujita）陶藝工作室合作的限定款式，奇幻優美的意境令人驚艷。工作室夫妻檔創辦人藤田匠平及山野千里形容，他們的陶藝創作受到幻想、兒時回憶、跟兒子及愛犬的生活啟發，從大自然景色及動植物擷取靈感，以手繪工藝將之轉化為陶瓷茶壺、茶杯及碗碟的圖畫。

Suna Fujita筆下的角色躍上LOEWE 2024早春系列的針織服、牛仔服、經典包款、拖鞋、錢包及配飾：墨綠色Hammock包款可見樹頂枝葉化成雲朵狀，小男孩坐在樹上餵著一隻黃色小鳥，同時有隻熊貓爬到樹枝上，另一頭熊貓已滑到樹下，場面帶點趣味；曼德拉草及水獺幻化成柔軟绒布玩具，躍上圓點皮卡套，而Hammock包款的背帶掛著一頭淘氣狐猴及毛氈海豹掛飾。

Suna Fujita陶藝工作室的微繪作品童趣洋溢，因此，LOEWE每販售一件 LOEWE x Suna Fujita聯名的單品，將會捐出部分收益予救助兒童會（Save the Children）的緊急教育計劃，為世界各地身陷人道危機的兒童提供安全及受保護的學習環境。

紀梵希則是以巴黎時裝展首次展示的新穎剪裁為基礎，在創意總監Matthew M. Williams主導下的優雅風格展現與眾不同的正裝品味。女裝造型向創辦人Hubert de Givenchy熱愛的立體剪裁、名貴物料和巧妙運用負空間的手法致敬，華麗的配件如金杏色或金屬色Antigona或Voyou手袋、刺繡4G手袋、金屬色或綴滿水晶的Shark Lock長靴，或是搖曳的籠形珍珠耳環，塑造完美的跑趴造型。男裝方面，優雅的西裝為品牌特色設計展現細膩變奏，休閒服飾亦加入更精緻的細節，例如運動服兩側的閃亮條紋，呼應佳節氣氛。

LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
LOEWE Goya墨綠色納帕羊皮格紋鍊帶包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE Goya墨綠色納帕羊皮格紋鍊帶包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
LOEWE Flamenco鵝黃色格紋小牛皮肩背手拿包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE Flamenco鵝黃色格紋小牛皮肩背手拿包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE毛氈掛飾組，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE毛氈掛飾組，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
LOEWE Font墨綠色熊貓刺繡酒椰葉編織托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE Font墨綠色熊貓刺繡酒椰葉編織托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，焦點是品牌與京都Suna Fujita陶藝工作室合作的限定款式。圖／LOEWE提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
LOEWE Amazona 23酪梨綠柔軟粒面小牛皮提包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE Amazona 23酪梨綠柔軟粒面小牛皮提包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE藍綠色企鵝刺繡零錢卡夾包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE藍綠色企鵝刺繡零錢卡夾包，價格店洽。圖／LOEWE提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
LOEWE Font灰黑色曼德拉草刺繡酒椰葉編織托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE Font灰黑色曼德拉草刺繡酒椰葉編織托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
LOEWE墨綠色熊貓刺繡零錢包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE墨綠色熊貓刺繡零錢包，價格店洽。圖／LOEWE提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
GIVENCHY於2023年佳節展現「新優雅」風格。圖／紀梵希提供
LOEWE狐猴造型皮革掛飾，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE狐猴造型皮革掛飾，價格店洽。圖／LOEWE提供

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