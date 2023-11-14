慶耶誕 LOEWE與京都陶藝聯手超可愛童趣又做慈善

積極弘揚工藝的西班牙品牌LOEWE，今年耶誕佳節系列禮品，推出亮麗色彩及童趣洋溢的動植物圖 騰之作，以歡悅趣意筆觸迎接佳節到來。紀梵希（GIVENCHY）則是於2023年佳節展現「新優雅」風格，以沉穩獨特手法演繹男女正裝。

今年LOEWE禮品系列的焦點是品牌與京都スナ・フジタ（Suna Fujita）陶藝工作室合作的限定款式，奇幻優美的意境令人驚艷。工作室夫妻檔創辦人藤田匠平及山野千里形容，他們的陶藝創作受到幻想、兒時回憶、跟兒子及愛犬的生活啟發，從大自然景色及動植物擷取靈感，以手繪工藝將之轉化為陶瓷茶壺、茶杯及碗碟的圖畫。

Suna Fujita筆下的角色躍上LOEWE 2024早春系列的針織服、牛仔服、經典包款、拖鞋、錢包及配飾：墨綠色Hammock包款可見樹頂枝葉化成雲朵狀，小男孩坐在樹上餵著一隻黃色小鳥，同時有隻熊貓爬到樹枝上，另一頭熊貓已滑到樹下，場面帶點趣味；曼德拉草及水獺幻化成柔軟绒布玩具，躍上圓點皮卡套，而Hammock包款的背帶掛著一頭淘氣狐猴及毛氈海豹掛飾。

Suna Fujita陶藝工作室的微繪作品童趣洋溢，因此，LOEWE每販售一件 LOEWE x Suna Fujita聯名的單品，將會捐出部分收益予救助兒童會（Save the Children）的緊急教育計劃，為世界各地身陷人道危機的兒童提供安全及受保護的學習環境。

紀梵希則是以巴黎時裝展首次展示的新穎剪裁為基礎，在創意總監Matthew M. Williams主導下的優雅風格展現與眾不同的正裝品味。女裝造型向創辦人Hubert de Givenchy熱愛的立體剪裁、名貴物料和巧妙運用負空間的手法致敬，華麗的配件如金杏色或金屬色Antigona或Voyou手袋、刺繡4G手袋、金屬色或綴滿水晶的Shark Lock長靴，或是搖曳的籠形珍珠耳環，塑造完美的跑趴造型。男裝方面，優雅的西裝為品牌特色設計展現細膩變奏，休閒服飾亦加入更精緻的細節，例如運動服兩側的閃亮條紋，呼應佳節氣氛。