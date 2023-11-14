耶誕節最想要…安海瑟薇拎的包和戴的寶格麗珠寶

2023年冬年底佳節將至，寶格麗（BVLGARI）推出由品牌全球大使、謬思女神安海瑟薇（Anne Hathaway）所詮釋的佳節形象廣告，安海瑟薇舉手投足盡展雍然風采，在超越時間的空間裡，與品牌特有的羅馬精髓相得益彰，綻放永恆之美。品牌同時於線上及世界各地的限定寶格麗精品店的生成式AI科技所打造的獨家創新體驗「Celebrating Magnificent Wonders 歡慶華麗奇蹟」，開放使用者自行製作並傳送多張佳節祝福卡片。

寶格麗的謬思女神安海瑟薇是首位在品牌冬季佳節形象廣告上亮相的品牌全球代言人，在影片中，她穿越羅馬式宏偉建築層層交疊的拱廊，在品牌經典八芒星引領之下，象徵改變既有觀點，踏上無窮奇觀的探尋旅程。瑰麗彩色寶石始終是寶格麗美學最具代表性的元素之一，而一整列多樣寶石構成的炫目層次，最後，品牌的經典象徵靈蛇Serpenti宛如魔法一般幻化成真，象徵奇蹟無所不在，一年最難忘的驚喜，在金色的寶格麗禮盒中炫目展開。 寶格麗經典Serpenti系列珠寶獻禮。圖／寶格麗提供 寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹寶格麗2023冬季佳節形象廣告。圖／寶格麗提供 寶格麗耶誕獻禮。圖／寶格麗提供 寶格麗經典Serpenti系列腕表。圖／寶格麗提供 寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹寶格麗2023冬季佳節形象廣告。圖／寶格麗提供 寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹寶格麗2023冬季佳節形象廣告。圖／寶格麗提供 寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹寶格麗2023冬季佳節形象廣告。圖／寶格麗提供 寶格麗經典B ZERO 1系列珠寶獻禮。圖／寶格麗提供 寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹寶格麗2023冬季佳節形象廣告。圖／寶格麗提供 寶格麗經典Divas' Dream系列珠寶獻禮。圖／寶格麗提供