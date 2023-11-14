DIKE「足好坐」美型足浴暖敷凳3合1功能好狂 早鳥預購價現省千元

這幾天氣溫溜滑梯，坐著不動就覺得四肢末端開始失溫，這時候除了趕快站起來動一動，泡個足浴暖暖腳也是不錯的選擇。雙全國際獨家代理品牌DIKE今日正式發表「足好坐」美型足浴暖敷凳，有別於傳統足浴機單一功能、大又佔空間、造型不夠美的困擾，一機結合足浴按摩、暖敷墊和美型沙發椅凳造型，主打融入居家氛圍、仿效真人按摩、精準水溫控制、一指排水省力、節能省電省錢，與雙重安全保護6大優勢，即日起在嘖嘖平台開放預購，上市建議售價單入4990元，早鳥預購價只要3890元起，還有搭配10吋擺頭瞬熱碳素電暖器預購方案，預計12月上市出貨。

中醫診所院長李思儀分享，其實一年四季都很適合足浴，尤其冬天可暖身補氣，強化循環，如果壓力大時，還可滴入玫瑰、薄荷精油使用。足浴的溫度建議介於38～42度間，水量可高於腳踝或到小腿肚處，每2天1次，每次泡20分鐘左右即可，搭配腳底按摩刺激穴道，泡完可轉動腳踝，按摩雙腳指頭，並搭配喝半杯溫開水加速代謝。持之以恆的足浴，可改善現代人消化不良、睡眠障礙、經痛難耐、壓力緊繃、痠痛水腫、手腳冰冷6大通病。

DIKE「足好坐」美型足浴暖敷凳採用全白色機身與上蓋淺灰色系的石墨烯熱敷暖墊，雙層結構桶身強化搭配防滑腳座，最大特色是平常不泡腳時還可當作沙發椅凳。上蓋石墨烯熱敷暖墊還可透過Type-C接口連接行動電源，獨立分開放在想要熱敷的位置使用。