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DIKE「足好坐」美型足浴暖敷凳3合1功能好狂 早鳥預購價現省千元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「足好坐」外型融入居家環境，不使用足浴功能時也能當成沙發凳使用。圖／雙全國際提供
「足好坐」外型融入居家環境，不使用足浴功能時也能當成沙發凳使用。圖／雙全國際提供

這幾天氣溫溜滑梯，坐著不動就覺得四肢末端開始失溫，這時候除了趕快站起來動一動，泡個足浴暖暖腳也是不錯的選擇。雙全國際獨家代理品牌DIKE今日正式發表「足好坐」美型足浴暖敷凳，有別於傳統足浴機單一功能、大又佔空間、造型不夠美的困擾，一機結合足浴按摩、暖敷墊和美型沙發椅凳造型，主打融入居家氛圍、仿效真人按摩、精準水溫控制、一指排水省力、節能省電省錢，與雙重安全保護6大優勢，即日起在嘖嘖平台開放預購，上市建議售價單入4990元，早鳥預購價只要3890元起，還有搭配10吋擺頭瞬熱碳素電暖器預購方案，預計12月上市出貨。

中醫診所院長李思儀分享，其實一年四季都很適合足浴，尤其冬天可暖身補氣，強化循環，如果壓力大時，還可滴入玫瑰、薄荷精油使用。足浴的溫度建議介於38～42度間，水量可高於腳踝或到小腿肚處，每2天1次，每次泡20分鐘左右即可，搭配腳底按摩刺激穴道，泡完可轉動腳踝，按摩雙腳指頭，並搭配喝半杯溫開水加速代謝。持之以恆的足浴，可改善現代人消化不良、睡眠障礙、經痛難耐、壓力緊繃、痠痛水腫、手腳冰冷6大通病。

DIKE「足好坐」美型足浴暖敷凳採用全白色機身與上蓋淺灰色系的石墨烯熱敷暖墊，雙層結構桶身強化搭配防滑腳座，最大特色是平常不泡腳時還可當作沙發椅凳。上蓋石墨烯熱敷暖墊還可透過Type-C接口連接行動電源，獨立分開放在想要熱敷的位置使用。

「足好坐」內含16顆太極滾珠按摩盤，光滑無異物感，可全面覆蓋足部穴位，達到如同真人按摩手感，加上防鎖死離合器系統，避免重壓按摩盤時馬達過熱空轉。超靜音馬達與足浴水柱可循環針對腳背按摩，腳跟則有水流拍打，舒適且有效消除疲勞。溫度控制方面，使用DPS加熱系統，加熱快且控溫穩定，可在35～48度間隨心調整。而符合人體工學提把，以及「一指排水省力」設計，方便輕鬆移動到不同位置，使用完打開隱藏式排水孔就可快速排水，讓人隨時想泡就泡，不再有負擔。

石墨烯熱敷暖墊可單獨使用，利用行動電源接Type-C供電。圖／雙全國際提供
石墨烯熱敷暖墊可單獨使用，利用行動電源接Type-C供電。圖／雙全國際提供
入冬氣溫下降，足好坐幫你暖身又養生。圖／雙全國際提供
入冬氣溫下降，足好坐幫你暖身又養生。圖／雙全國際提供
「足好坐」採用16顆太極滾珠按摩盤，並可放入足浴包。圖／雙全國際提供
「足好坐」採用16顆太極滾珠按摩盤，並可放入足浴包。圖／雙全國際提供
隱藏式人體工學提把方便移動。圖／雙全國際提供
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