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品味小眾之選！獨立品牌帕瑪強尼 X 高登鐘表再登台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由獨立製表師Michel Parmigiani在1996年成立的Parmigiani Fleurier帕瑪強尼，品牌名稱中的Fleurier是瑞士高級製表工坊的所在地、也反應品牌對自我的高標準期許。圖／高登鐘表提供
由獨立製表師Michel Parmigiani在1996年成立的Parmigiani Fleurier帕瑪強尼，品牌名稱中的Fleurier是瑞士高級製表工坊的所在地、也反應品牌對自我的高標準期許。圖／高登鐘表提供

雖然集團總能挹注龐大資源，但相對的小眾更能帶來驚喜與創意。高階獨立鐘表品牌帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）過去曾和超跑品牌BUGATTI推出Type 370長動能腕表膾炙人口，近日並在高登鐘表Cortina Watch的合作下重回台灣市場，為台灣藏家與市場，帶來人氣亮點與收藏新話題。

由獨立製表師Michel Parmigiani在1996年成立的帕瑪強尼，品牌名稱中的Fleurier，是瑞士高級製表工坊的所在地、也反應了品牌對自我的高標準期許；自品牌成立後的2,000至2005年，先後具備了表殼、齒輪、平衡擺輪、游絲、擒縱輪的生產能力，並於2003年創立機芯廠、2005年成立面盤廠，擁有全面性的垂直整合與生產能力。

本次來台問世的新品包含了TondaPF Minute Rattrapante追針計時腕表、Tonda PF Xiali Calendar夏曆腕表、Tonda PF GMT Rattrapante追針兩地時間腕表玫瑰金款與精鋼款等多款新作，定位遍及實用款與藏家款。

其中TondaPF Minute Rattrapante追針計時腕表除具有可同時進行複數計算的追針計時碼表功能，玫瑰金微型自動盤並具備精湛繁複的雕花紋理裝飾，PF052自動上鏈機芯並具備日內瓦波紋、倒角、魚鱗紋等多重工序修飾，「表裡」兼備；Tonda PF GMT Rattrapante追針兩地時間腕表則在追針計時碼表功能外、再結合了兩地時間功能，瞄準往來於雲端的高階白領菁英，其PF051自動上鍊機芯為品牌自製，面盤並具備格狀大麥粒璣鏤飾紋，古典斯文。

壓軸的「大腕」Tonda PF Xiali Calendar夏曆腕表則有別於西曆，在時間顯示以外，還可顯示中國傳統曆法與精準月相顯示，42毫米的面盤內則使用了迷人的酒紅色，古典而雅緻。同時其所運用的PF008自動上鍊機芯，並以中文顯示所有的曆法周期：天干地支、十二生肖，以及陰陽五行。表款皆為少量來台，可親洽高登鐘表台北老爺形象店，地址為：台北市中山北路二段37-1號1樓，又或電洽預約：02-2563-3538。

Tonda PF GMT RATTRAPANTE兩地時間追針腕表玫瑰金款，價格店洽。圖／高登鐘表提供
Tonda PF GMT RATTRAPANTE兩地時間追針腕表玫瑰金款，價格店洽。圖／高登鐘表提供
Tonda PF Micro-Rotor微型自動盤腕表，950鉑金、PF703自製自動上鍊機芯、時間與日期顯示。圖／高登鐘表提供
Tonda PF Micro-Rotor微型自動盤腕表，950鉑金、PF703自製自動上鍊機芯、時間與日期顯示。圖／高登鐘表提供
自1996年成立的帕瑪強尼，現今擁有多個機芯、零件、面盤廠，具完整的垂直整合與生產能力。圖／高登鐘表提供
自1996年成立的帕瑪強尼，現今擁有多個機芯、零件、面盤廠，具完整的垂直整合與生產能力。圖／高登鐘表提供
PF051自動上鍊機芯是帕瑪強尼的自製機芯，可將兩根不同的家鄉、當地時間隱藏或顯示，高度簡潔洗鍊。圖／高登鐘表提供
PF051自動上鍊機芯是帕瑪強尼的自製機芯，可將兩根不同的家鄉、當地時間隱藏或顯示，高度簡潔洗鍊。圖／高登鐘表提供

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