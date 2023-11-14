品味小眾之選！獨立品牌帕瑪強尼 X 高登鐘表再登台

雖然集團總能挹注龐大資源，但相對的小眾更能帶來驚喜與創意。高階獨立鐘表品牌帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）過去曾和超跑品牌BUGATTI推出Type 370長動能腕表膾炙人口，近日並在高登鐘表Cortina Watch的合作下重回台灣市場，為台灣藏家與市場，帶來人氣亮點與收藏新話題。

由獨立製表師Michel Parmigiani在1996年成立的帕瑪強尼，品牌名稱中的Fleurier，是瑞士高級製表工坊的所在地、也反應了品牌對自我的高標準期許；自品牌成立後的2,000至2005年，先後具備了表殼、齒輪、平衡擺輪、游絲、擒縱輪的生產能力，並於2003年創立機芯廠、2005年成立面盤廠，擁有全面性的垂直整合與生產能力。

本次來台問世的新品包含了TondaPF Minute Rattrapante追針計時腕表、Tonda PF Xiali Calendar夏曆腕表、Tonda PF GMT Rattrapante追針兩地時間腕表玫瑰金款與精鋼款等多款新作，定位遍及實用款與藏家款。

其中TondaPF Minute Rattrapante追針計時腕表除具有可同時進行複數計算的追針計時碼表功能，玫瑰金微型自動盤並具備精湛繁複的雕花紋理裝飾，PF052自動上鏈機芯並具備日內瓦波紋、倒角、魚鱗紋等多重工序修飾，「表裡」兼備；Tonda PF GMT Rattrapante追針兩地時間腕表則在追針計時碼表功能外、再結合了兩地時間功能，瞄準往來於雲端的高階白領菁英，其PF051自動上鍊機芯為品牌自製，面盤並具備格狀大麥粒璣鏤飾紋，古典斯文。