7-ELEVEN×Netflix《此時此刻》獨家11款特色商品開賣！思樂冰「幸福粉紅葡萄泡泡風味」快嘗鮮

7-ELEVEN商品跨界再出新招，鎖定年輕世代追逐串流戲劇，首度與Netflix今年秋冬最懂你的愛情都會影集《此時此刻》大玩跨界聯名，雙方共同企畫大人系11款聯名特色商品，商品類別涵蓋鮮食、甜點、思樂冰等，CITY系列飲品也換上聯名杯身包裝，更將台北市道生門市於客席區貼上《此時此刻》的巨幅劇照，掌握串流影劇流量密碼。

7-ELEVEN持續透過聯名策略展開多元跨界合作，陸續率超商之先與星級飯店、米其林餐廳、航空公司等開發聯名商品，引爆跨界風潮，檔檔皆創造市場話題並將流量成功變現，平均可帶動相關類別業績成長2成。7-ELEVEN觀察外部市場趨勢，串流平台凝聚消費者眼球，全球觀眾平日每天收看影片達12億小時，虛擬收視流量已創造周邊億元規模商機。鎖定虛擬收視流量商機，7-ELEVEN首次與於Netflix上架《此時此刻》戲劇聯名，首集「戀愛實境秀」單元拍攝便選在超商門市展開戀愛故事，雙方更共同開發11款獨家特色商品，商品巧妙搭配戀愛的苦辣酸甜，品名和包裝上更有別於以往，呼應影集當中的愛情故事。

例如「相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰」內餡選用韓國第一品牌、有白飯小偷之稱的GOREMI蟹膏，佐以蟹味絲增添口感，米飯則使用在地越光米涮上祕方醬汁，以獨家三段燒烤技術烤製，澎湃海味讓人彷彿置身濟州島談戀愛。「熱戀鐵板牛柳堡」將特製黑胡椒醬和進口牛肉及洋蔥爆炒，搭配鬆軟麵包，甜中帶鹹香味四溢。還有嗜吃川麻辛辣者不能錯過以特選大紅袍花椒與青花椒等逾10種辛香料爆炒特調醬汁的「揪心酸辣粉」，「火熱香辣炒飯」香辣椒麻調味的雞丁炒飯粒粒分明，還有兩款別具特色的辣系小點「催淚剝皮辣椒燒」、「激情椒麻熱狗」。

不僅如此，情感交流時刻更需要甜食滋潤，7-ELEVEN限定400間門市販售的思樂冰，特大杯Size也換上粉嫩杯身，全新「幸福粉紅葡萄泡泡風味」葡萄果香豐富濃郁，帶著微微氣泡的夢幻淺紫色冰沙色澤迷人，猶如深陷愛情中的幸福感。

CITY PEARL珍珠奶茶與CITY TEA奶茶全系列商品也特別打造聯名杯身包裝，品嘗濃郁醇厚的奶茶陪伴曖昧中的男女感情加溫，搭配「浪漫蜜柑乳酪軟歐」，有著蜜柑淡雅香甜的軟歐麵包，添加核桃與乳酪，整體口感Q彈具有層次感；「深情爆餡羅馬生乳包」採用歐洲進口鮮奶油與冷藏麵包新配方不老餐包體，綿密化口讓戀愛氛圍持久不消退。想脫單更別錯過「摯愛提拉米蘇蛋糕杯」，傳說屬於愛情的甜品。