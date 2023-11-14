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開演倒數！薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」下週四度來台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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享譽國際的音樂秀薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」即將於下週熱鬧開演，將以搞笑劇場概念演繹古典名曲，結合音樂、戲劇、舞蹈的多元演出，帶給觀眾最精彩豐富的感官體驗！

「薩克斯瘋四怪客」成立於1994年，每位團員都是薩克斯風大賽的常勝軍；出道近20年，2000多場演出場場爆滿！所到之處皆好評如潮。過往曾在巴黎最古老的歌劇院奧林匹亞音樂廳、亞維儂藝術節、布爾日春天音樂節、里昂夏日音樂節等世界知名音樂節演出。有別於其他世界知名的薩克斯風重奏團，「薩克斯瘋四怪客」自稱自己是一個非典型的四重奏，在演奏中加入喜劇的元素，彙集了街頭及劇場表演的風格，讓爵士、古典音樂深入淺出，在聽覺饗宴之餘更是爆笑不斷，顛覆大家對薩克斯風演奏會的刻板印象。

圖／聯合數位文創提供
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「Super Sax Show」以音樂來表現劇情的表演形式，讓音樂會「活」起來，變成一場活潑有趣的音樂秀。演出的故事背景發生在巴黎，四位素不相識的薩克斯風好手，來到同一個樂隊參加面試，然而，他們的才華洋溢及獨特的風格卻不受面試官的青睞，在受盡批評後四人最終紛紛落選，而這卻只是故事的開始。落選後的四人毅然決定組建起自己的樂隊，驚喜的是，雖然風格迥異，但當他們的音樂結合時，卻是非常的和諧，隨之他們便開啟了專屬於他們的音樂之旅，並由此一舉成名！整場演出透過演奏家兼顧幽默與創意的詮釋，讓觀眾看到與過往印象中不同的薩克斯風演出，原來薩克斯風還能這樣「玩」！

薩克斯瘋四怪客今年11月將再度征服國家級場館，於台北國家音樂廳盛大開演。本次除了是薩克斯瘋四怪客睽違六年再度來台演出之外，也是他們第四度訪台，過往來台皆吸引眾多觀眾購票觀賞，回應台灣觀眾的熱情，本次也將帶來精采絕倫的創意演奏，讓古典音樂深入淺出，翻轉你我對於薩克斯風的想像！薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」將在11/26（日）於台北國家音樂廳熱鬧開演，快來感受最有趣、最好玩的薩克斯風，觀賞這齣享譽國際的精采表演！購票請洽 udn售票網

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