新北耶誕城周五開幕！推漫遊四祈福大道

2023新北歡樂耶誕城即將於本周五開城，今年度新北歡樂耶誕城也特別將新北市市民廣場周邊人行道打造成「祈福大道」，陪伴穿梭往來的民眾，以雀躍的心情迎接耶誕節的到來，也邀請來自各地的朋友一起相聚新北歡樂耶誕城。

觀光局表示，今年新北歡樂耶誕城首創於市民廣場周邊打造四條祈福大道，分別是中山路人行道上的「天使祝福大道」，以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭，吹奏著樂曲，提醒忙碌的人們放緩腳步，邀約心愛的家人與朋友們，一同深刻感受耶誕美好的節慶氛圍。

縣民大道人行道上的「幸福花鹿大道」，以立體馴鹿造型搭配暖黃色深淺的霓虹燈飾，刻畫出耶誕節暖心場景，也代表著引領幸福到來的耶誕意象。

新府路人行道上的「星想事成大道」，五芒星造型打造的拱門，代表著生命與健康的祈福，一座座豎立在人行道，穿梭其中一同迎接美好的幸福未來。