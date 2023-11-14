快訊

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

開箱vivo X100規格衝頂超有誠意！只賣17K台網友不期待「過海價」

川普大姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

全家便利商店聯手Netflix台劇排行冠軍《美食無間》推創意美食！還有4款限量耶誕杯塞快收集

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店聯手Netflix台劇排行冠軍《美食無間》，打造創意吃法於劇中亮相。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手Netflix台劇排行冠軍《美食無間》，打造創意吃法於劇中亮相。圖／全家便利商店提供

全家便利商店美食進軍影劇界，宣布與電影、影集展開全新跨界合作，以公益聯名活動及美食，在年末時節為消費者帶來溫暖與驚喜。「全家」與讓全台吃貨都瘋狂、登Netflix台劇排行冠軍的影集《美食無間》合作，以「全家」店內明星美食打造創意吃法於劇中亮相，其中甜食組合將FamiCollection鮮乳餅搗碎拌入Fami!ce小農牛奶霜淇淋，夾入草莓滿餡麵包後再撒上切碎FamiCollection洛神花果乾；另一款則以花生滿餡麵包為基底，再夾入媽媽煮藝辣味霸王雞球，並以生菜、洋蔥點綴，獨特創意吃法，將於《美食無間》劇中驚喜呈現，值得期待。

在年末冬季，「全家」更特別攜手魏德聖導演即將上映的電影溫暖新作《BIG》，發起公益電影票認購活動，11月15日至12月29日消費者至「全家」店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票，所有電影票券將捐助給家扶基金會、伊甸基金會、喜願協會、世界和平會、肯愛協會等公益團體，邀請弱勢族群進入戲院觀賞魏導溫暖力作《BIG》，持認購憑證還可享有Let’s Café中杯單品熱美式咖啡或Fami!ce霜淇淋買一送一優惠；另也同步推出《BIG》聯名設計限定杯套，著色版本還可發揮創意著色。

天氣冷颼颼，想來點熱食暖胃，根據「全家」觀察，冬季現做熱飲銷售杯數較冷飲高出3倍，看好溫暖商機，「全家」私品茶此次結合冬季熱飲與咀嚼入料趨勢，推出秋冬首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」，使用全台首見獨家物料「桂冠花生鑽石小湯圓」，透明Q彈外皮包裹花生內餡，口感層次豐富、吃得到堅果香氣；另再添加以台灣在地優質花生與砂糖熬煮而成的蜜花生，融合濃郁豆奶，滑順綿密，最後加入熱牛奶提升奶香風味，是今年秋冬絕不可錯過的入料熱甜湯，11月15日至11月28日可享有會員嘗鮮價59元（原價65元）。

此外，為迎接耶誕節，「全家」更推出耶誕療癒周邊小物，11月15日起購買Let’s Café或私品茶全品項任一杯，即可加購9元獲得耶誕杯塞，共有薑餅人、雪人、耶誕老人、麋鹿等4款不同樣式，每款可磁吸組合，牽手樣式溫馨可愛、值得收藏，共限量15萬個、售完為止。

冬季療癒美食當然也不能錯過，「全家」匠、極、滿烘焙品牌陸續推出濃郁巧克力風味新品，「榛果濃可可滿餡」提升近2倍榛果巧克力醬濃郁度，搭配海鹽可可奶霜，濃郁爆餡必嘗；「醇濃黑巧鬆餅」可可鬆餅皮搭配黑巧奶霜與黑巧豆豆醬，醇厚升級；「黑巧豆豆土司」添加水滴巧克力，帶出香甜可可風味，濃郁苦甜滿足巧克力控們的味蕾。

全家便利商店推出限量耶誕節杯款及杯塞，與消費者共同迎接暖心耶誕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出限量耶誕節杯款及杯塞，與消費者共同迎接暖心耶誕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶秋冬首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」，使用全台首見獨家物料「桂冠花生鑽石小湯圓」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶秋冬首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」，使用全台首見獨家物料「桂冠花生鑽石小湯圓」。圖／全家便利商店提供
11月15日至12月29日消費者至全家便利商店店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票，持公益電影票認購憑證還可享有中杯單品美式咖啡或Fami!ce霜淇淋買一送一優惠；另也同步推出《BIG》聯名設計限定杯套，無色版本還可發揮創意著色。圖／全家便利商店提供
11月15日至12月29日消費者至全家便利商店店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票，持公益電影票認購憑證還可享有中杯單品美式咖啡或Fami!ce霜淇淋買一送一優惠；另也同步推出《BIG》聯名設計限定杯套，無色版本還可發揮創意著色。圖／全家便利商店提供
購買全家便利商店Let’s Café或私品茶全品項任一杯，即可加購9元獲得耶誕杯塞，共有薑餅人、雪人、耶誕老人、麋鹿等4款不同樣式，每款可磁吸組合，共限量15萬個。圖／全家便利商店提供
購買全家便利商店Let’s Café或私品茶全品項任一杯，即可加購9元獲得耶誕杯塞，共有薑餅人、雪人、耶誕老人、麋鹿等4款不同樣式，每款可磁吸組合，共限量15萬個。圖／全家便利商店提供
11月15日至12月29日至全家便利商店店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票。圖／全家便利商店提供
11月15日至12月29日至全家便利商店店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出限量耶誕杯款與4款限量耶誕杯塞，還有《BIG》聯名杯套。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出限量耶誕杯款與4款限量耶誕杯塞，還有《BIG》聯名杯套。圖／全家便利商店提供
全家便利商店同步推出《BIG》聯名設計限定杯套，無色版本還可發揮創意著色。圖／全家便利商店提供
全家便利商店同步推出《BIG》聯名設計限定杯套，無色版本還可發揮創意著色。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出限量耶誕杯款與4款限量耶誕杯塞。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出限量耶誕杯款與4款限量耶誕杯塞。圖／全家便利商店提供
迎接耶誕節，全家便利商店推出限量耶誕周邊小物與冬季療癒美食。圖／全家便利商店提供
迎接耶誕節，全家便利商店推出限量耶誕周邊小物與冬季療癒美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店匠、極、滿烘焙品牌陸續推出濃郁巧克力風味新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店匠、極、滿烘焙品牌陸續推出濃郁巧克力風味新品。圖／全家便利商店提供

美食 電影 可可

延伸閱讀

迎草嶺古道芒花季 福容大飯店推999元起享美食泡溫泉

2023雙11必看！Netflix《此時此刻》10單元劇情演員、歌曲統整懶人包

尋覓西拉雅！老饕口袋名單 與六甲美食相遇

雙北哪些夜市低調又強？ 多人力推這一處：很多內行人才知道的美食

相關新聞

全家便利商店聯手Netflix台劇排行冠軍《美食無間》推創意美食！還有4款限量耶誕杯塞快收集

全家便利商店美食進軍影劇界，宣布與電影、影集展開全新跨界合作，以公益聯名活動及美食，在年末時節為消費者帶來溫暖與驚喜。「...

永豐翻轉特展11月17～19日華山登場 呈現75年翻轉關鍵

走過75年，永豐金控起於民國37年台北區合會儲蓄公司成立，在動盪時代裡成為街坊鄰里最溫暖的陪伴；歷經轉型、合併、起飛，從...

牛肉、滷蛋、酸菜！拿坡里「原汁牛肉麵披薩」創意登場

披薩又有創意新口味！為慶祝三商巧福40週年，「拿坡里披薩」與「三商巧福」攜手合作，自即日起推出全新「原汁牛肉麵披薩」，創...

HOLA攜手金馬60！推出大人版桌遊組 超限量挑戰平衡感

華語影壇最具權威的金馬獎，今年邁入第60屆，將於11月25日登場，許多品牌也與金馬合作，HOLA和樂家居首度與金馬獎合作...

興波咖啡即起進駐高鐵桃園站 推限定「白浪桃桃」咖啡

台灣高鐵公司結合本土品牌，即日起在高鐵桃園站進駐曾經代表台灣獲選「世界最佳50咖啡館」（World’s Best Cof...

Jay Park朴宰範上位！喜成NewJeans Hanni時尚「同門」

韓星已成娛樂、時尚話題熱門趨勢，繼簽下超熱女團NewJeans成員Hanni之後，最新消息是，南韓人氣饒舌樂手Jay P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。