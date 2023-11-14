全家便利商店聯手Netflix台劇排行冠軍《美食無間》推創意美食！還有4款限量耶誕杯塞快收集

全家便利商店美食進軍影劇界，宣布與電影、影集展開全新跨界合作，以公益聯名活動及美食，在年末時節為消費者帶來溫暖與驚喜。「全家」與讓全台吃貨都瘋狂、登Netflix台劇排行冠軍的影集《美食無間》合作，以「全家」店內明星美食打造創意吃法於劇中亮相，其中甜食組合將FamiCollection鮮乳餅搗碎拌入Fami!ce小農牛奶霜淇淋，夾入草莓滿餡麵包後再撒上切碎FamiCollection洛神花果乾；另一款則以花生滿餡麵包為基底，再夾入媽媽煮藝辣味霸王雞球，並以生菜、洋蔥點綴，獨特創意吃法，將於《美食無間》劇中驚喜呈現，值得期待。

在年末冬季，「全家」更特別攜手魏德聖導演即將上映的電影溫暖新作《BIG》，發起公益電影票認購活動，11月15日至12月29日消費者至「全家」店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票，所有電影票券將捐助給家扶基金會、伊甸基金會、喜願協會、世界和平會、肯愛協會等公益團體，邀請弱勢族群進入戲院觀賞魏導溫暖力作《BIG》，持認購憑證還可享有Let’s Café中杯單品熱美式咖啡或Fami!ce霜淇淋買一送一優惠；另也同步推出《BIG》聯名設計限定杯套，著色版本還可發揮創意著色。

天氣冷颼颼，想來點熱食暖胃，根據「全家」觀察，冬季現做熱飲銷售杯數較冷飲高出3倍，看好溫暖商機，「全家」私品茶此次結合冬季熱飲與咀嚼入料趨勢，推出秋冬首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」，使用全台首見獨家物料「桂冠花生鑽石小湯圓」，透明Q彈外皮包裹花生內餡，口感層次豐富、吃得到堅果香氣；另再添加以台灣在地優質花生與砂糖熬煮而成的蜜花生，融合濃郁豆奶，滑順綿密，最後加入熱牛奶提升奶香風味，是今年秋冬絕不可錯過的入料熱甜湯，11月15日至11月28日可享有會員嘗鮮價59元（原價65元）。

此外，為迎接耶誕節，「全家」更推出耶誕療癒周邊小物，11月15日起購買Let’s Café或私品茶全品項任一杯，即可加購9元獲得耶誕杯塞，共有薑餅人、雪人、耶誕老人、麋鹿等4款不同樣式，每款可磁吸組合，牽手樣式溫馨可愛、值得收藏，共限量15萬個、售完為止。