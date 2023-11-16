再陪你多走一段！《勸世三姊妹》原聲帶專輯集資好評延長兩周

日前受邀登上第58屆金鐘獎擔任演出嘉賓、口碑持續爆棚引起廣大迴響的臺味音樂劇《勸世三姊妹》，原聲帶集資計畫原定於11月15日告一段落，但在眾多粉絲熱切期盼及各界強力呼喚下，製作團隊決定將計畫延長兩周至11月29日，喜歡《勸世三姊妹》的朋友們可別錯過將這款完整收錄劇中曲目且富含絕美設計的專輯帶回家收藏的機會！

《勸世三姊妹》原聲帶募資計畫： 點我立即支持

擁有「臺味音樂劇天花板」美譽，由躍演、大慕可可攜手udnFunLife聯合數位文創共同出品的《勸世三姊妹》在2023年寫下許多耀眼成績，不但演出場次開賣即秒殺一位難求，9月底在嘖嘖平台啟動的原聲帶集資計畫也在短短數天之內就突破百萬佳績，一次次締造「現象級」的驚人紀錄。而為了感謝廣大粉絲的厚愛與支持，製作團隊除了推出兩項驚喜解鎖加碼，更在原定集資檔期結束之際決定延長集資時間，要讓更多人有機會把演出的感動完整地帶回家珍藏。

音樂劇《勸世三姊妹》原聲帶集精美裝幀設計讓粉絲萬分期待。 圖片：躍演 VMTheatre Company 提供

原聲帶專輯採用令人驚豔的多層次裝幀設計，結合劇中劇中「牽亡」、「從失去到重生」的概念完美呈現，而除了絕美視覺饗宴外，在聽覺上更是毫不保留，團隊為了能完整保留劇中的感動與細節，特別邀請金曲獎得主參與錄音混音，將全劇 13 首歌重新編曲，希望能讓粉絲在家就能重溫劇場的感動。

一向寵愛粉絲的製作團隊除了在原聲帶呈現力求完美外，更別出心裁加碼誠意滿滿的集資解鎖好禮，先是在突破150%之際推出集資者限定的林宗範老師免費牽亡講座，接著在達標180%時追加宣布原聲帶將新增一首Bonus曲目，以上驚喜不但讓粉絲驚呼連連，更反映在集資成績上，截至目前為止原聲帶集資計畫的總金額也正式突破300萬大關。