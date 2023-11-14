永豐翻轉特展11月17～19日華山登場 呈現75年翻轉關鍵

走過75年，永豐金控起於民國37年台北區合會儲蓄公司成立，在動盪時代裡成為街坊鄰里最溫暖的陪伴；歷經轉型、合併、起飛，從深耕在地走向國際；新匯、普惠，數位及永續，邁向百年，持續翻轉新生。75年來，以各種事蹟實現翻轉金融，成長壯大。

《永豐75．Cheer Five!》，Cheer代表致謝、慶祝與祝福，Five表示擊掌承諾、相互鼓勵前行。在11月17至19日，於華山1914文化創意產業園區中4B館1-2樓，將呈現出「永豐翻轉特展：Cheer Five! 翻轉，共創美好生活」，此展覽將呈現翻轉共創所帶來的美好生活。

翻轉市集 翻轉為生活帶來美好成果

從翻轉延伸，翻攪、翻新、翻修、翻身等，都代表著一種新改變，與帶來的新風貌，在「永豐翻轉特展」中，一樓邀請20攤翻轉市集，從風格飲食和友善選品，以及永豐基金會合作的社企小店出發，感受各式各樣透過翻轉過程帶來讓生活更美好的成果，值得一探究竟。

展覽過程中邀請了7組表演者，包括DJ與不插電演出。每組表演者亦都呈現其翻轉的獨特性。DJ Mr. Kloud透過音樂，試圖翻轉打破大眾對於既有事物的想像；普琈門樂團更是翻轉音樂的呈現模式，將傳統的國樂以創新方式呈現，讓人耳目一新；OC：No Anxiety試圖在當代人的壓力之中，透過音樂，翻轉大家對於放鬆的新樣貌。

DJ Nymph Lee擁有多重身份，包括編輯、作家與DJ，在不同角色間的翻轉，更能感受生活；有著獨特組合的Dialogue｜Celine & 雲平，結合心理背景的歌手與物理出身的吉他手，翻轉大家對於音樂的新體驗；柔米 Zoomie的音樂，讓大家從大自然中，找到翻轉釋放的自由靈魂；DJ Dr. Corti翻轉自己的身分，讓每個人長成自己更喜歡的模樣。

75年大事記 翻轉金融讓守護更有力量

順著樓梯上到2樓，有更多關於永豐的故事。包含75年來時代脈動下的永豐歷程，以及《永豐75．Cheer Five!》活動花絮分享。Cheer Five 為永豐致敬不同面向的活動。例如永豐與社區，支持地方店家的「小店一起Five」；永豐與時空的「古道巡禮」；永豐與世代的「Forever Young」；永豐與客戶的「Cheers 幕後直擊，守護故事」。

首先映入眼簾的是Forever Young，青世代與500Young Award得主見面會。面對多樣化的新挑戰，90後世代如何創造屬於自己之於當代的精彩故事。而一旁的翻轉共創牆，由觀展人寫下自己的翻轉短句，彼此鼓勵，美好生活是從勇於翻轉所開始的。

順向到了「守護故事」區，以不同翻轉為起點而讓金融服務變得更可近、更友善、對環境更好的六個實際案例。有1.「綠色金融」 – 翻轉思維，在無前例可循的情況下透過多樣化的金融工具，達到社會與企業正面循環發展的商業模式。2. 「綠色櫃檯，全流程無紙化分行iBranch」-- 翻轉流程，在固有的法規與慣性中，將每個程序都投入大量的數位變革， 全流程無紙化，省時又環保。3. 廣受大眾歡迎的數位帳戶「大戶」，則是一種高度破框及整合的翻轉展現，打造具質感的理財生態圈，使人人都可享有VIP的金融體驗。4. 數位投資「大戶投、豐存股、大戶豐」等，則翻轉投資體驗與資格，創造全民投資理財的新動能。5.永豐Sport卡與汗水不白流，以及6. 永豐公益，二者則透過改變回饋機制與翻轉關係，以金融連結生活，擴大共伴影響力。

轉到另一面，「永豐75大事記」呈現永豐金控從民國37年台北區合會儲蓄公司成立，與台灣社會共同成長。這面牆勾起屬於大家的共同記憶。從早年的「標會仔」與合會儲蓄公司、郵局學生儲金簿、家庭即工廠、股市上萬點、電腦化、台商等等，往事歷歷在目，而永豐如何回應社會與大眾的需求，翻轉金融，提供在當時時空背景下最為安全、快速便捷的創新服務。

看完75年的時代與永豐故事，來到「古道巡禮」區。三條古道巡禮的路線，觀展人可以依循前人的足跡，找機會再回到這些在時間更迭裡的空間，感受這片孕育我們的山川河海生態與人文，回歸我們曾有的初心和翻轉的勇氣。

永豐翻轉特展：Cheer Five! 翻轉，共創美好生活 時間：2023年11月17～19日（五～日）12:00～18:00 地點：華山1914文化創意產業園區中4B館1-2樓