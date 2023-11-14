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牛肉、滷蛋、酸菜！拿坡里「原汁牛肉麵披薩」創意登場
披薩又有創意新口味！為慶祝三商巧福40週年，「拿坡里披薩」與「三商巧福」攜手合作，自即日起推出全新「原汁牛肉麵披薩」，創造出中西合併的創意滋味。凡至三商巧福點購套餐，還可享「原汁牛肉麵披薩現折100元」的優惠。
拿坡里與三商巧福聯名推出的「原汁牛肉麵披薩」，以三商巧福原汁原味的牛肉麵湯頭為披薩基底，搭配牛肉塊和滷蛋，更加入麵條增添豐富口感。同時還添加三商巧福的「招牌酸菜」，完整重現三商巧福原汁牛肉麵的經典風味。大披薩原價359元、小披薩原價259元，即日起至門市外帶，大披薩優惠價299元、小披薩優惠價199元。
除此之外，即日起至12月11日，凡持有拿坡里DM截角者至三商巧福門市，可享「原汁牛肉麵套餐」特價159元，原價215元。自12月11日起，凡至三商巧福門市點購任一套餐，均可獲得「原汁牛肉麵披薩優惠券」1張。憑券可享「原汁牛肉麵大披薩」特價259元；小披薩特價159。
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