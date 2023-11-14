周末登場！2023亞洲手創展超過350個品牌 松菸四天限定快閃

不用出國一天也能逛遍亞洲30個城市！「2023亞洲手創展」本周末11/16~11/19將在台北松山文創園區三四五號倉庫區盛大開展。第七屆亞洲手創展以「Be Original敢於創造」為主題，鼓勵創作者突破框架持續創作，集結超過150個海外品牌，來自台灣、泰國、日本、韓國、馬來西亞等超過350+亞洲主題選品、80多個KPOP品牌與插畫家IP，加上「曼谷插畫節」與「Life & 亞洲生活展」首次在台展出。同時還有清邁直送手作工作坊、四國國際論壇等現場活動，讓你一次從不同角度深度體驗亞洲原創生活品牌魅力！

I AM品牌專區以日式生活日常體驗為主題，首次與日本第一手作電商平台「minne」合作，將有許多首次登台的日本特色品牌。以及「TRUNK DESIGN / LOCAL CRAFT JAPAN」「Nippon Designed Products」帶來的各種日常質感生活小物，喜愛日式質感手作的你千萬不能錯過！

2023亞洲手創展 首次與日本知名手作電商平台「minne」合作。圖／亞洲手創展提供

如果你是插畫愛好者，更不能錯過2023亞洲手創展！東南亞極具有指標性的泰國「曼谷插畫節」 (Bangkok Illustration Fair)，也在松菸5號倉庫搶先前導登場。除此之外，POPUPASIA聯合馬來西亞知名品牌ＭOSSERY、與插畫家IP共同合作，現場也將精選精采的插畫手帳作品展示。

除了逛展，還可以坐下來和創作者一起動手做。四天展會期間，將開設超過20多場的工作坊。更有來自Baan Kang Wat清邁手創藝術聚落的駐村藝術家工作坊，不用出國也可以感受泰國文創的魅力。

插畫愛好者必逛！曼谷插畫展前導展出+插畫手帳IP+清邁直送工作坊。圖／亞洲手創展提供

此外，五號倉還有「Life &亞洲生活展」台灣首次展出，從十種不同的生活感出發，匯聚出多種生活特色空間。勾勒出一個大家共同建構的生活想像藍圖。

2023亞洲手創展 11/16-11/19台北松菸3、4、5號倉庫盛大開展。圖／亞洲手創展提供

2023 第七屆亞洲手創展

日期：2023/11/16(四)~11/19(日)

地點：台北松山文創園區 3、4、5號倉庫 (台北市信義區光復南路133號)

票價：優惠 220 元 / 11月將恢復原價 280 元