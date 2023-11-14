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興波咖啡即起進駐高鐵桃園站 推限定「白浪桃桃」咖啡

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
Simple Kaffa興波咖啡進駐高鐵桃園站，以外帶「超級棧」形式經營。圖／台灣高鐵提供
Simple Kaffa興波咖啡進駐高鐵桃園站，以外帶「超級棧」形式經營。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵公司結合本土品牌，即日起在高鐵桃園站進駐曾經代表台灣獲選「世界最佳50咖啡館」（World’s Best Coffee Shop）以及「亞洲最佳50咖啡館」（Asia’s Best Coffee Shop）雙冠軍的Simple Kaffa興波咖啡，11月28日正式營運，結合高鐵旅客需求，以外帶「超級棧」形式經營，並推出桃園站限定的創意咖啡「白浪桃桃」。

台灣高鐵表示，此次推出限量300套高鐵獨家首賣款組合「嚴選Fressko雙層不鏽鋼隨行杯搭配興波濾掛式咖啡組」，並加贈高鐵紀念商品；「興波咖啡超級棧」也推出桃園站限定的創意咖啡「白浪桃桃」，以花香濃郁的水蜜桃果泥搭配氣泡水口感，再淋上帶有飽滿果香的現粹衣索比亞日曬濃縮咖啡，最後以檸檬百里香點綴。

台灣高鐵指出，「興波咖啡超級棧」營業時間為上午6點30分至晚間6點，位於高鐵桃園站6、7號出口處，運用產自花蓮、墨綠色蛇紋石製成的馬賽克磚，呈現低調內斂的品牌特質，背景則借用車站原有的大片玻璃帷幕，引進站外明亮、寬敞的視覺感，呈現「水平開展的地景藝術」的設計主題。

台灣高鐵表示，繼2022年6月在高鐵台中站與本土咖啡連鎖品牌路易莎咖啡推出「台灣高鐵x路易莎」台中聯名店，這次再度於高鐵桃園站引進「興波咖啡超級棧」，希望提供多樣化的優質服務，為旅客創造旅途中更多的驚喜與感動。

「興波咖啡超級棧」運用產自花蓮、墨綠色蛇紋石製成的馬賽克磚，呈現低調內斂的品牌特質。圖／台灣高鐵提供
「興波咖啡超級棧」運用產自花蓮、墨綠色蛇紋石製成的馬賽克磚，呈現低調內斂的品牌特質。圖／台灣高鐵提供

咖啡館 高鐵 桃園

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