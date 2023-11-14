Jay Park朴宰範上位！喜成NewJeans Hanni時尚「同門」

韓星已成娛樂、時尚話題熱門趨勢，繼簽下超熱女團NewJeans成員Hanni之後，最新消息是，南韓人氣饒舌樂手Jay Park朴宰範也成為GUCCI品牌代言人，除了讓南韓星勢力版圖再擴張，同時為GUCCI帶來全新話題，收割新世代的時尚注意力。

以「Yesterday」一曲走紅的Jay Park朴宰範，曾獲韓國音樂大獎的「年度音樂人」與「最佳R&B與靈魂樂專輯」、韓國嘻哈獎的「年度藝人」多項肯定，同時他早在2013年起也成立了自己的Hip-Hop和R&B音樂品牌，甚至出席了今年五月GUCCI在首爾景福宮舉行的2024早春大秀；其官方youtube頻道中最少有6只影片破3,000萬點閱次數，最高一則則為Ugly Duck合作的單曲「몸매」（MOMMAE），點閱大破1.5億次。

加入GUCCI大家族後Jay Park朴宰範也為此並回應：「GUCCI是一個擁有百餘年歷史的全球知名時尚品牌，以創新和獨特的方式不斷發展，這與我的理念不謀而合。我很高興能成為 Gucci 品牌代言人，期望與 Gucci 有更加密切的合作。」

值得一提的是，似擁有無窮青春活力的Jay Park朴宰範，風格相當類似GUCCI的另一位音樂好朋友：日前為GUCCI「怪奇包」拍攝形象廣告的「怪奇比莉」；同時Jay Park朴宰範年輕時就是GUCCI的愛好者，左胸前的大片刺青更以獅頭為主題，也與GUCCI高級珠寶中愛用的王者獅子元素不謀而合。