2023亞洲手創展 逾350家設計選品齊聚一連四天展開

「POPUPASIA亞洲手創展」今年邁入第七屆，匯聚海內外品牌、參展品牌突破350家，來自台灣、泰國、日本、韓國、馬來西亞、汶萊、香港等亞洲主題選品，即將於11/16至11/19連續四天在台北松山文創園區登場。今年以「Be Original敢於創造」為主題，其中今年首次展出包含來自韓國多個KPOP聯名的文創品牌、「曼谷插畫節」與「Life & 亞洲生活展」首次在台展出，以及泰國清邁直送手作工作坊、四國國際論壇等現場活動，展前先來看看今年的展出特色亮點。

日本最大手作電商minne首度來台 百項日式設計小物一次逛遍

首度來台與亞洲手創展合作的日本最大手創電商minne，聯合10多家品牌展出超過百項文創商品。將金魚的靈動感栩栩如生呈現的「池波屋」，擅於將金魚微型創作成米粒般大小，細緻刻畫出金魚、鰭背與色彩，更將金魚及人類生活的場域帶入，例如夜市撈金魚的場景袖珍版縮放於手掌之上。

以富士山造型為發想的餐具製造品牌「SWEETS CRAFT」，將富士山頭融入陶瓷碗和杯具設計上，倒置的杯碗就像座山矗立於桌上，充滿日系氣息的餐具，讓人在日常生活中也能遙想日本之美。玻璃工藝品牌「KayaGlass」，以各種動物為創作靈感，在千度炙熱玻璃的流動與靜止之間，精準描繪出動物的神采及絢麗的色彩。

「Miyo Tsuchiya」是來自於日本的時尚插畫家，擅長時尚插畫人像畫作品，也曾與資生堂、UNIQLO、Triumph、Francfranc、Afternoon Tea等各大業者合作繪製充滿生活感的品牌廣告。

韓星薛仁雅、AB6IX等人代言KPOP文創商品 松菸4號倉庫開售

韓國文化振興院推出的「CAST」企劃，是將具備技術能力和競爭優勢的中小企業與韓流藝人合作，將一些具有魅力、競爭力和社會價值的優秀產品，透過藝人代言宣傳，成為新韓流的矚目焦點。

CAST計畫今年與首度亞洲手創展合作，帶來17個品牌多項的文創商品，代言藝人包含薛仁雅、AB6IX、YOUNITE、NMIXX、丁一宇，以及知名舞蹈教室1 MILLION等人。

與演員薛仁雅攜手合作的是注重環保的素食時尚包品牌MARHEN.J。喜愛動物薛仁雅是毛孩狗狗「朱莉」的親人，她和MARHEN.J一起在「Roy Mini」系列包款中注入了愛護環境的意識和對動物熱愛。喜愛毛孩和薛仁雅的粉絲們可趁亞洲手創展現場買到限量發售的包款。男團AB6IX也將特別訪台，為團體所代言的香水品牌VILLA ERBATIUM站台，當中一款名為「EMOTIONAL PERFUME」的香水是專為AB6IX所調製。

POPUPASIA首屆居家主題「Life & 亞洲生活展」

今年亞洲手創展推出首屆的「Life & 亞洲生活展」，共匯集了台灣、日本、丹麥三國的設計品牌，從單椅、燈飾、邊桌、地毯、寵物用品、家飾品等單品。串連各異領域的產業及作品、匯聚各種生活特色的空間，並從不同的材料，相異的生活美學中，喚起人們不同的生活想像。

設計師的怪奇物語 台、韓、泰詭誕個性生活小物

來自韓國的創意陶瓷工作室「THR-Ceramic」，是由兩位陶瓷藝術家經營，善於開發獨具特色的陶瓷產品。其中Hyung Jun Kim所設計的「 DOGABI 」系列作品，以強烈而大膽的方式想像韓國傳統妖精的臉孔，融合在香爐、燈具、燭台的產品設計中。

「LONG - Lai」是來自於泰國的設計師，陶藝為其最熱愛的作品形式，透過繽紛馬卡龍色系的怪物朋友與呆萌的怪物表情，帶來療癒型的怪奇小物。 另外，亞洲手創展邀請到在台灣擁有數十萬粉絲的「怪奇事物所」展開超強IP聯名合作，以「所長只有150個朋友」推出2024手帳插畫IP書封。

大地素材打造有感家飾 從工藝創新展現永續生活智慧

五個由排灣族、魯凱族青年所創立的「黑色雋永」品牌，以樹皮纖維工藝為主的設計作品。近年投入「構樹纖維」創作，構樹是部落遷居於平地後，生活中最常見的植物素材之一。取材於大地的樹皮燈具，傳遞感謝自然無私的饋贈。

「拿鞘」品牌運用原住民族傳統知識，並結合設計師巧手，將傳統檳榔葉開創為全新的文創商品，如收納盒、燈具、筆記本、文具、餐盤、拖鞋等，進而達到文化轉化、友善土地、綠色環保和產業創新。

遵循自然的植物素材創作的還有「KiNen 葉雕」，以台日專利的雷射雕刻技術，每片嫩薄樹葉有著獨一而二的紋理脈絡，細緻刻痕的葉片雕刻技術在自然與工藝之間取得絕妙平衡。

匯集日韓泰台人氣插畫家 106位設計師繪製2024手帳本

集結日韓泰台共106人氣位插畫家，將自身創作輸出成為手帳本書封，提供喜愛手寫的消費者，多元的記事本封面選擇。每個封面都可以更換內頁，適用於手帳、素描本、手工剪貼、筆記本等。亞洲手創展現場也將完整陳列106本手帳本，透過創作者獨特的創意和視角，帶給參觀者各種生活靈感和藝術體驗。

【2023亞洲手創展】

日期：2023/11/16(四)至11/19(日) 10：00~18：00

地點：台北松山文創園區 3、4、5號倉庫 (台北市信義區光復南路133號)

票價：單日現場票280元